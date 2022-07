El MPN dirime su interna partidaria el 21 de agosto

El suspenso sobre las elecciones internas del partido provincial finalizó con la confirmación de que el 21 de agosto fue el domingo elegido para la renovación de cargos partidarios: comenzará el cronograma para fijar quién conducirá el partido y las seccionales en cada localidad

El gobernador Omar Gutiérrez y a su vez presidente del MPN, ya había adelantado en junio que las elecciones partidarias serían a fines de agosto o en la última semana de agosto. Lo hizo el día de concentración de periodistas en Casa de Gobierno con motivo del saludo del día del periodista.

Altas fuentes partidarias confirmaron a «Río Negro» que el llamado será para el domingo 21 de agosto. Sobre la interna para cargos electivos (la disputa por la candidatura a gobernación e intendencias) sólo hay especulaciones de que sería en noviembre, en una fecha diferente a la apertura del mundial.

La lista Azul – oficialista comenzó la campaña temprano, con la convocatoria en El Chocón, luego en Zapala y siguió en el interior, en la comarca petrolera esta semana y el lanzamiento oficial del intendente Mariano Gaido a la reelección para el 8 de julio en el Ruca Che.

Llamativamente, el gaidismo no asistió a la convocatoria que se hizo en el complejo Plaza Huincul, el viernes. En el club, el oficialismo lanzó la reelección del intendente Gustavo Suárez para Huincul y la del ex ministro Omar Pérez para Cutral Co, respaldado por el actual legislador Maximiliano Caparroz.

De la Roja y Blanca, se conoce que irán a la interna de agosto para disputar las seccionales de las localidades petroleras, según los últimas declaraciones del precandidato a la gobernación por ésta linea, Marcelo Rucci.

El diputado nacional Rolando Figueroa no habló hasta ahora de las internas partidarias ni reservó el color Violeta, con el que ganó la pulseada al oficialismo Azul cuando se posicionó internamente para liderar la lista de candidatos a diputados nacionales por el MPN en la elección 2021 que luego lo llevó al Congreso.

Fuente: Diario RN

25 vistas 25