El libro de Matías Kulfas que molesta a Cristina Kirchner se convirtió en un éxito de ventas

La salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo coincidió con una novedad editorial. Siglo XXI Editores lanzó en las últimas semanas la cuarta edición del libro que publicó en 2019, Los tres kirchnerismos, una obra que analiza los períodos presidenciales de entre 2003 y 2015, que ha sabido molestar a Cristina Kirchner y al núcleo duro del Frente de Todos .

Este martes por la noche, Siglo XXI Editores confirmó a través de sus redes sociales que la cuarta edición del libro escrito por el ahora exministro ya se encuentra disponible. La noticia tuvo lugar un día después que el economista le llevara su carta de renuncia al presidente Alberto Fernández y apenas tres días después que fuera desplazado después del letal cuestionamiento de la vicepresidenta.

“En los últimos meses, con todos los debates que generó, tuvo un pico de ventas. Por eso salió hace poquito la cuarta edición”, manifestaron desde Siglo XXI ante la consulta de LA NACION. Además, confirmaron que la decisión de lanzar una nueva edición se tomó luego que “se agotara” la tercera en los primeros meses de 2022.

La demanda por la obra de Matías Kulfas comenzó a crecer mientras los dardos del kirchnerismo duro contra su autor comenzaban a escalar y las grietas internas dentro del Frente de Todos se hacían cada vez más visibles. El equipo económico del Gobierno comenzó a recibir agudos cuestionamientos por parte de La Cámpora y, a la figura de Martín Guzmán, se le sumaba la de Kulfas, entre los apuntados.

Según la descripción del libro, Kulfas se propone realizar un balance de esos 12 años de gobierno más allá de la “polarización” y que escape a las definiciones de “década ganada” o “década desperdiciada”. Así, se afirma en sus páginas, el economista construye a lo largo de sus 240 páginas “una historia de la economía argentina desde 2003 hasta el presente [se publicó en 2019], que sortea esas visiones restringidas al señalar logros en materia económica y social, así como errores y dificultades para introducir cambios perdurables en la estructura productiva”.

Conferencia de prensa de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. Fabián Marelli – LA NACION

De esa manera, el ahora exministro analiza por separado el primer gobierno de Néstor Kirchner sumado a los mandatos de Cristina Kirchner y propone un análisis de “las medidas de política industrial y comercial”, los programas de “inclusión social”, pero también pone tensión cuestiones como la “conflictividad”, la gestión de la “escasez” ante la crisis externa y también los “estilos de gestión”.

“Siempre vendió muy bien y por eso lo reeditamos” comentaron a este medio desde Siglo XXI. Desde la firma remarcaron que hace “algunas semanas por el pico de demanda” que notaban tomaron la decisión de lanzar una nueva edición de la obra.

“Un libro contra nosotros”

Hace un mes, Cristina Kirchner disparó contra Kulfas y su libro cuando le tocó recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad del Chaco Austral. “Allá, por noviembre de 2019, sabía quién iba a ser el Ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros, imagínate. Miren si yo voy a andar enojándome por tal o cual cosa… o sea. Había escrito un libro contra nosotros, pero bueno, el Presidente confiaba en él, vaya”, admitió.

Cristina Kirchner durante el acto en Chaco

En lo que describió como “infidencias”, la vicepresidenta rememoró que en aquel momento, antes de la asunción de Alberto Fernández, le recomendó a un “joven economista” que fuera a ver al flamante designado en la cartera de Desarrollo Productivo para explicarle su proyecto para la Secretaría de Comercio. Cristina Kirchner sostuvo que, sugirió esa reunión porque temía una “fuerte puja distributiva”.

No obstante, la titular del Senado llamó la atención por la respuesta que recibió su enviado. Aclaró que no se trataba de Roberto Feletti. “Cuando fue a verlo, el ministro le dijo: ‘No, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo, consenso. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista’”. Y amplió: “Cuando decían que volvíamos mejores pensaron que había que hacer todo lo contrario a lo que habíamos hecho nosotros porque se tragaron el amague de que los problemas que teníamos eran por los modales. Pero uno tiene que saber debatir y saber los intereses que tiene enfrente”.

“No es un libro en contra de nadie”

La declaración de Cristina Kirchner lo obligó a Kulfas a reaccionar. “No es un libro en contra de nadie, ni de Cristina Kirchner. Lo escribí en 2015 y buscaba hacer un balance de esos tres gobiernos del kirchnerismo, justamente saliendo de la polarización”, intentó explicar tres días más tarde cuando las infidencias de la vicepresidenta todavía repercutían en el interior de la coalición oficialista.

“Toda la gente que lo leyó me dijo que lo ven como un buen balance para el debate”, admitió Kulfas en ese momento en declaraciones a Radio con Vos. “Es un libro altamente positivo, de ninguna manera puede tomarse como en contra de alguien. La realidad es que muchos de los problemas que hacen eclosión en el tercer kirchnerismo forman parte de los otros períodos”, profundizó.

En aquella entrevista, Kulfas sostuvo Los tres kirchnerismos rescata “el papel del sector productivo” a lo largo de los tres mandatos, pero al mismo tiempo, señala, “se marcan dos o tres cosas como puntos a revisar, que son la política energética y la industrial”. Insistió en que se trata de aspectos que “no fueron correctamente tratados”.

Renuncia

En su texto de renuncia, Matías Kulfas realizó una especie de “catarsis” por las grietas internas y habló de un “internismo exasperante”, en particular, respecto al gasoducto Néstor Kirchner que rodeó el escándalo de su salida y la presunta denuncia de “direccionamiento” en el proyecto. “Los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo”, sostuvo.

Kulfas consideró “injusta” la acusación que le realizó la vicepresidenta a Alberto Fernández cuando le pidió “usar la lapicera” para “forzar un mayor contenido nacional en la obra del gasoducto, y remarcó que “dichas decisiones fueron adoptadas por IEASA”, la empresa que conduce el camporista Agustín Gerez.

KUlfas como ex- ministro entra a la casa de gobierno por la explanada de Rivadavia Rodrigo Nespolo

El exministro de Desarrollo Productivo retomó la política energética, abordada en su libro, como uno de los ejes de su crítica. Era imprescindible racionalizar este sistema realizando adecuaciones tarifarias que tuvieran en cuenta la crisis de ingresos de los hogares, pero dotándola de progresividad distributiva. Lejos de ello, el equipo de la Secretaría de Energía, que se fuera desplegando desde los entes reguladores, no hizo más que alimentar este sistema nefasto de subsidios ”, apuntó.

En ocasión del 25 de mayo, Kulfas fue uno de los participantes al festejo que organizó el “albertismo” en la sede del Partido Justicialista en las vísperas de la fecha patria. En aquella ocasión, entre locro y empanadas, todavía abogaba por el acercamiento de los distintos sectores internos. “Lo que estamos buscando es que el Frente de Todos siga teniendo una expresión de unidad”, manifestó. “Las diferencias que no son de fondo, no tenemos diferencias del rumbo, hay matices de cómo llegar al objetivo”, consignó entonces.