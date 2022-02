«El legado de Piñera es un barco abandonado»: la controversia que estalló en Chile ante las vacaciones del presidente y la mayoría del gabinete

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfrenta una inesperada polémica en la recta final de su mandato debido a que él y la mayoría de sus ministros tomaron vacaciones cuando apenas falta un mes para el traspaso de Gobierno al mandatario electo Gabriel Boric, y en medio de una crisis migratoria que ha desatado graves episodios de violencia.

La controversia ha ido escalando desde que un reportaje del Canal 13 reveló que, de los 19 ministros que integran el gabinete, solo cuatro están trabajando.

Aunque en Chile es periodo de vacaciones debido al verano austral, lo que ha llamado la atención es que es la primera vez que tantos funcionarios dejan sus puestos de manera simultánea.

Las críticas se exacerbaron, además, ante el reciente escándalo que enfrentó el pasado fin de semana el canciller Andrés Allamand por haber viajado a España, en lugar de atender la crisis humanitaria que hay en Chile por el incremento de la migración, y que la semana pasada derivó en protestas xenófobas en la ciudad de Iquique.

De hecho, Allamand tuvo que presentar su renuncia y Piñera interrumpió sus vacaciones durante algunas horas para reunirse con parte del gabinete y analizar alternativas para evitar que se incremente la violencia contra los migrantes.

Abandono

«El legado de Piñera es un barco abandonado», definió Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, al sumarse a las voces que cuestionan lo que consideran un pleno desinterés de un Gobierno que ya se va, pues Piñera le entregará la banda presidencial a Boric el 11 de marzo.

El legislador lamentó que, ante el inminente cambio de gestión, el país esté siendo gobernado por subsecretarios y funcionarios de rangos menores, mientras los ministros se van de vacaciones o intentan conseguir un trabajo en el extranjero.

«Es un verdadero tsunami de ministros en vacaciones«, agregó Jaime Naranjo, otro diputado socialista que recordó que es inusual que haya tanto vacío por parte de un Gobierno que está por salir y que demuestra «claramente la sensación de dejar todo abandonado».

Máximo Pavez, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y uno de los escasos funcionarios de primer nivel que sí está trabajando, minimizó la controversia al advertir que habla de manera cotidiana con el presidente o con el resto de los membros del gabinete si la situación lo amerita.

«Si coincidentemente este año hubo una mayor cantidad de ministros que coincidieron con su descanso, yo no le doy mayor importancia. La mayor parte de los subsecretarios están operativos, eso es lo importante», afirmó.

También aseguró que las vacaciones simultáneas se planificaron debido precisamente al traspaso de mando, ya que a partir del 20 de febrero todos los ministros y subsecretarios deberán quedar a disposición de sus sucesores.

«El gobierno está trabajando, el gobierno está gobernando, estamos plenamente coordinados porque somos un equipo», insistió.

También lamentó que se critique a los ministros que están de vacaciones, y no a los ministros designados por Boric, que también están disfrutando del verano. La comparación, sin embargo, carece de asidero ya que no es lo mismo un Gabinete en funciones que uno que todavía no ha asumido.

