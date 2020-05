El kirchnerismo pidió que se investigue si el macrismo “apretó” a la jueza Figueroa

Diputados y senadores del Frente de Todos presentaron hoy una denuncia ante el Juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas para pedir que se investigue la denuncia de la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, sobre los supuestos “aprietes” recibidos por parte de la denominada Mesa Judicial del ex presidente Mauricio Macri. En la denuncia, se presenta como antecedente que a partir de la asunción de Macri en la Presidencia “fueron desplegadas diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial”.

llí y menciona como integrantes de esa mesa al propio mandatario y a funcionarios de su gobierno y operadores judiciales como el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex Secretario de Asuntos Penitenciarios, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, los ex Secretarios de Estado, José Torello y Pablo Clusellas, el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

La presentación se originó luego de que la jueza Figueroa deslizará durante una entrevista radial que brindó el sábado 2 de mayo que en la gestión del macrismo fue “una de la que sufrió muy severamente estas presiones”. La magistrada recordó que en diciembre de 2015 “me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy en el ejercicio de la jurisdicción en Casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran en mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”. Durante la entrevista se le preguntó en varias oportunidades si se refería al ministro Garavano, pero la jueza respondió que no y también dijo que no era ni el ex secretario de Justicia, Santiago Otamendi ni Esteban Conte Grand. No obstante, dejó entrever que podría ser Mahiques pero aclaró su voluntad de “no dar nombres, porque me parece que realmente no tiene sentido”.

Eduardo Valdés pidió que la Justicia audite el celular de Mahiques por las supuestas presiones a jueces

De acuerdo a lo comentado por la jueza, la visita del “alto funcionario del Ministerio de Justicia” estaba relacionada con cómo debía votar en la causa conocida como el “memorandum con Irán”, por la que fue condenado el entonces canciller Héctor Timerman. Luego de la entrevista que se realizó el sábado pasado por AM 750, la vicepresidenta Cristina Kirchner se expresó sobre el tema a través de Twitter: ¿Qué imagen… Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterandose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?”.

En la denuncia se pide que se cite a declarar a la jueza Figueroa, al periodista Mariano Martín que hizo la entrevista, que se oficie “a todas las empresas telefónicas del país a fin de que informen los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por el Dr. Juan Bautista Mahiques”.

También pide que se obtengan los registros fílmicos e imágenes de la Residencia de Olivos, la Casa Rosada, la sede de la AFI y del Ministerio de Justicia para saber si “magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y e! Ministerio Público Fiscal de la Nación, visitaron esos lugares”. Entre los firmantes figuran los senadores José Miguel Ángel Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías David Rodríguez, Claudio Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Enrique Taiana, Guillermo Eugenio Snopek, María Teresa González, Ana Claudia Almiron, Mariano Recalde, y los diputados José Luis Gioja, Josefina Gónzalez, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodriguez Saa, María Graciela Parola, Leopoldo Raúl Moreau, y Rodolfo Tailhade.

(Fuente www.perfil.com).

