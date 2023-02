El kirchnerismo le respondió a Alberto Fernández: «No se trata de armar un mecanismo para ganar la elección»

Luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara el impulso de una mesa electoral del Frente de Todos, dos dirigentes peronistas hablaron sobre debatir temas «de fondo» y calificaron la decisión como una reafirmación del «pacto electoral» de la coalición.

La reunión que esta semana mantuvieron distintos representantes del peronismo bonaerense y nacional en la estancia La Colonial, ubicada en Merlo, terminó por acomodar los melones en el Frente de Todos. Si bien Gabriela Cerruti había avisado en su habitual conferencia de prensa de los jueves que Fernández institucionalizaría la discusión electoral, este domingo el propio mandatario confirmó la puesta en marcha.

El mensaje contenía enunciados claros. «Como presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año», comenzó el Presidente en su cuenta de Twitter, abriendo también la puerta para que se sienten en la mesa «sectores sociales» como el Movimiento Evita o referentes como Juan Grabois. Paradójicamente, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos es el primer candidato que se anunció en el Frente de Todos.

El Evita, que mantuvo un enfrentamiento con la terminal kirchnerista de la coalición, tiene uno de sus principales proyectos políticos en La Matanza, donde busca disputarle el poder al actual intendente Fernando Espinoza. Por eso Fernández, cercano a su conductor Emilio Pérsico, plantea una mesa aperturista, sin el «dedo» para las candidaturas que utilizó Cristina Fernández de Kirchner en las últimas dos elecciones presidenciales.

El encuentro en Merlo que reunió a Axel Kicillof, parte de su gabinete, intendentes y funcionarios como Sergio Massa.

Esta decisión del Jefe de Estado fue analizada por Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses que responde a Axel Kicillof y, por carácter transitivo, a los mandatos políticos de la Vicepresidenta. “Lo que hemos hecho bien, habrá que continuarlo en la campaña, y lo mal hecho, hay que corregirlo. La sociedad está demandando eso. A mí me parece inviable tener una discusión con los compañeros con los que se vayan a armar las candidaturas, las representaciones de los espacios, la legitimidad de cada uno, si no se discute el fondo. No se trata solamente de armar un mecanismo para ganar la elección”, reclamó.

Ampliando, la legisladora refirió que el armado de la mesa panperonista también debía contener una visión política de los próximos meses. “No solamente se trata de ordenar los instrumentos electorales, se trata de discutir qué le vamos a decir a la sociedad”, resumió en diálogo con Radio 10.

Si bien reclamo que «esta mesa era para ayer», celebró que la coalición ejecutara al menos un acuerdo en el mediano plazo.

Katopodis habló sobre la decisión de Alberto Fernández

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también habló sobre la conformación de la mesa electoral de cara a las elecciones y como en otras ocasiones, trató de bajar las tensiones internas. El funcionario fue uno de los integrantes del Gobierno Nacional que estuvo la semana pasada en Merlo.

«La mesa tiene como responsabilidad reafirmar nuestro contrato electoral, volver siempre a para qué nos votaron», aseguró.

Al igual que Fernández, el ex intendente de San Martín dijo que «estarán representados todos los sectores por los compañeros y compañeras que cada espacio vayan definiendo».

Finalmente, sostuvo que los ruidos en el armado nacional no determinan su ruptura, aunque aclaró que la mesa no es una respuesta automática a la resolución de dichos conflictos. «Ni las internas ni los ruidos que escuchamos en las últimas semanas ponen crisis o dan por terminado al Frente de Todos y el peronismo; ni una mesa va a hacer magia«, aclaró.

