El kirchnerismo impulsa la extensión del impuesto a la riqueza para los argentinos que tienen bienes y activos en el exterior

“ Es una locura (….) Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más ?”, afirmó.

La opinión del astro del fútbol, que se retiró por una afección cardíaca tras brillar en Argentina, España e Inglaterra, generó fuerte repercusión en las redes sociales y reacciones del mundo económico y, sobre todo, político. “Lo que dice Sergio Agüero es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar: el Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos”, fue la opinión del diputado nacional Ricardo López Murphy.

En diálogo con sus seguidores y, en términos precisos, el Kun contó lo que pasa con los sistemas impositivos de distintos países y argumentó que los Estados que cobran ese tipo de impuestos caen en una doble imposición, porque son bienes y activos que ya pagaron impuestos a los ingresos. En el caso argentino, con el aporte extraordinario, se trata de una tercera imposición. “Ustedes saben lo que es el patrimonio ¿no? Patrimonio es todo lo que tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok?”, empezó el delantero, quien aclaró que no tributa ante el fisco argentino.

“¿Por qué te cobran? Si vos ya los pagás los impuestos. Entonces, tenés varios países que no te cobran. Yo a lo que voy es, escuchen bien. si vos generás ingresos -y a la gente le gusta pagar menos-, a mi no me molesta pagar por ingresos. Si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. Entonces no pasa nada si pagás por ingresos. Pagás el 30%, el 35%, el 50%. En Inglaterra pagás el 50%, por ejemplo. ¿Entendés? Pero vos estás generando plata, entonces si estás generando plata está bien, pagás”, explicó Agüero.

“Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. Que hay lugares, un montón de países, que parece que si vos ya estás pagando los ingresos, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, aseguró el Kun, en una crítica desde el sentido común a los países que cobran el tipo de impuestos que ideó, impulsó y logró que se apruebe Máximo Kirchner.

En su primera y supuestamente única versión, el impuesto a la riqueza recaudó unos $ 240.000 millones, lejos de los $ 400.000 millones que se preveían.