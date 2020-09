El juicio por el femicidio de Cielo López se hará en la Legislatura

Así se lo confirmó el diputado provincial Carlos Sánchez, tras una reunión con el vicegobernador, Marcos Koopmann.

25 de septiembre 2020. El diputado provincial por Unión Popular, Carlos Sánchez, informó hoy que en una reunión el fiscal general, José Gerez, le confirmó su pedido de realizar el juicio por jurado por el femicidio de Cielo López en las instalaciones de la Legislatura, para garantizar el funcionamiento tecnológico del acontecimiento.

El miércoles pasado la Legislatura había aprobado en sesión un proyecto presentado por Sánchez que proponía que ese juicio se realice en la ciudad de Plottier, para dar respuesta a una comunidad que reclama justicia.

“El fiscal Gerez me confirmó que no está garantizada la tecnología necesaria para llevar adelante un proceso de esta envergadura en Plottier por lo que me explicó que no podrá realizarse en la localidad de donde era Cielo y de donde es el imputado”, manifestó Sánchez.

En el encuentro el fiscal general de la provincia le aseguró al legislador que la Legislatura es un edificio público que ya cuenta con los circuitos tecnológicos para poder garantizar que el desarrollo del juicio se haga sin interrupciones y sin problemas y que además es muy amplio por lo que garantizará la distancia entre los presentes para resguardarlos del coronavirus.

Tras ese encuentro Sánchez se reunió con el vicegobernador Marcos Koopmann, quien lo consultó ante este pedido de la Justicia y teniendo en cuenta su recientemente aprobado proyecto que proponía el desarrollo del proceso judicial se haga en Plottier.

“Le dije al vicegobernador que estaba de acuerdo en darle lugar a la propuesta del fiscal general porque creemos que lo importante es garantizar que el juicio se haga para poder obtener justicia por este aberrante hecho”, afirmó el legislador.

Sánchez descartó además que esta decisión de la Justicia tenga que ver con problemas de seguridad e insistió en que el único determinante de la decisión tiene que ver con la tecnología necesaria para llevar adelante el juicio.

El juicio por jurado por el femicidio de Cielo López está previsto que se realice desde el 26 de octubre y hasta el 30 inclusive.