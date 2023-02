El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios: “No tengo ganas de seguir, cumplí mi tiempo”

Indio Solari confirmó su retiro de los escenarios. En una entrevista que concedió a un programa de radio español, el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dijo que no se encuentra en su mejor versión y por ese motivo ya ni siquiera está considerando la posibilidad de presentarse en vivo.

Durante la charla, el periodista Vicente Mariskal Romero comentó que el año pasado durante una entrevista el cantante había dejado la “puerta abierta” a estar presente en un show de su banda. Sin embargo, el entrevistado le dejó en claro que la situación ahora es muy distinta.

“En este momento la puerta está entreabierta porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero transformar esto en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo”, remarcó Solari.

El Indio Solari se mostró entusiasmado con la posibilidad de lanzar un nuevo disco. (Foto: Instagram / indiosolarioficial)

Con el estilo que lo caracteriza, el creador de grandes himnos del rock nacional eligió no dar la noticia de manera trágica y remarcó que se siente bien porque puede haber lo que más le gusta: canciones.

“El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”, completó hablando de sí mismo en tercera persona.

En ese sentido, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclaró que esta vez no sacará el disco en formato físico. “No tengo más ganas de meterme en la fabricación, yo soy un artista independiente y todo eso de la impresión… Ya directamente estoy armando la ilustración como hizo con (el lanzamiento) de El Mister y los Marsupiales extintos”, detalló.

“Soy como un francotirador”: el Indio Solari se refirió a sus expresiones políticas

Otro de los temas que el Indio Solari tocó en la entrevista fue su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que no se considera militante del peronismo ni del kirchnerismo, remarcó que reconoce la vocación de servicio de la expresidente y su honestidad.

“No soy militante, porque cambio de dogma permanentemente. El artista tiene que ser la piel sensible de la sociedad y atraer ideas que andan dando vueltas alrededor de las militancias. Soy como un francotirador que, en este momento, coyunturalmente, como la alternativa es nefasta, apoyo a esta gente”, remarcó.

El indio Solari respaldó a Cristina Kirchner a través de Instagram. (Foto: Instagram / indiosolarioficial – Twitter / cfkargentina)

Además, el compositor de canciones como “El pibe de los astilleros” y “Vencedores vencidos” remarcó que no considera que la ideología pueda solucionar los problemas de la gente para siempre. “No tengo vocación política, mi motor es artístico”, completó.

