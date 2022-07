El hijo de Gustavo Cerati destrozó a Chloé Bello, la última novia, por contar que fue víctima de la familia

La partida de este plano de Gustavo Cerati continúa latente en el inconsciente colectivo, por la magnitud de su figura y su obra. Ese desenlace permanece como una daga y muchos apuntaron en su momento contra Chloe Bello, la joven novia en la época del accidente en Venezuela.

La modelo, que tenía 22 años cuando el líder de Soda Stereo sufrió el ACV, salió esta semana a ofrecer una serie de reflexiones de su historia de amor y lanzó algunas concepciones algo controversiales, sobre todo respecto a la posición en la que la ubicaron los fanáticos y hasta la familia de cantante.

En una entrevista en el ciclo radial de Matías Martin, Chloe reveló una problemática que la aquejó en esos días de la internación de Gustavo. “Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar, pero los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más”, exteriorizó con una filosa indirecta a los hijos de Cerati.

Además, Bello agregó más profundidades de lo que presiente que ejecutaron en su contra: “Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo”.

Ante el tenor de estas declaraciones, Benito Cerati decidió saltar al plano de las redes sociales para compartir su opinión y construyó una crítica vehemente contra la última novia de su padre, con unas reflexiones tajantes sobre su dichos.

En su cuenta de Twitter, el heredero del cantante apuntó directamente contra Bello por emanar esas concepciones en público no en una conversación privada: “Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo”. Y agregó: “Bueno, lo he hecho, reconozco, pero era un pendejo de 23 años, no una mina de 34″.

Con una postura muy definida, Benito redobló su pensamiento de la modelo, aunque reconoció que atravesó un trance injusto, y consideró: “Tuvo 12 años para meditarlo y procesarlo. Está todo bien, la hicieron mierda muchos y la mayoría de los fans, se comió alto garrón, pero la forma de hacer catarsis no es en Urbana Play”.

266 vistas 266