El Gobierno dejó sin efecto una multa de $810 millones que la gestión de Mauricio Macri le había aplicado a Camioneros

El mismo día en que Alberto Fernández volvió a elogiar a Hugo Moyano, el Ministerio de Trabajo dejó sin efecto una multa de $810 millones que le había aplicado el gobierno de Mauricio Macri al Sindicato de Camioneros por haber desobedecido la conciliación obligatoria en un conflicto.

En julio de 2018, el ministro Jorge Triaca le aplicó una sanción de $4.430 por cada uno de los 182.797 afiliados al gremio de Moyano por haber mantenido una medida de fuerza en diciembre de 2017, pese a la resolución oficial que lo obligaba a desistir de la protesta, basándose en la ley 25.212, de creación del Pacto Federal de Trabajo, que considera una falta grave “la violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos”.

Sin embargo, Moyano nunca pagó la multa e inició una presentación en la cartera laboral para quejarse de la medida al considerarla “arbitraria”, que recién hoy fue desestimada por el ministerio que conduce Claudio Moroni luego de considerar el sumario inicial de “total nulidad”.

Por entonces, el jefe de Camioneros ya había tomado distancia del macrismo y era una de las caras sindicales de la oposición al Gobierno y comenzaba a acercarse a Cristina Kirchner, su ex enemiga política.

Casualmente, el Presidente volvió a elogiar este martes a Moyano durante una entrevista con el programa de Matías Martin, en radio Metro. Cuando le preguntaron si haber elogiado al líder de Camioneros también había sido un error, Alberto Fernández dijo que que le da mucho valor a la palabra y que cuando dice algo es porque lo piensa.

Pin it Alberto Fernández, Axel Kicillof y Hugo Moyano

A continuación, recordó que cuando llegó al gobierno en 2003 como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner “alguien que ayudó mucho a salir de la crisis fue Hugo Moyano”. Y agregó: “Yo sería muy ingrato si no lo dijera”.

Además, recordó una anécdota de aquellos años. Según dijo, una vez le tocó reemplazar al ministro de Trabajo Carlos Tomada durante una negociación paritaria de los camioneros. “Nunca vi a un sindicalista exigirle tanto a un empresario. Pero ese es el rol del sindicalismo”, dijo Fernández, que también reconoció que se trata de un “hombre polémico”.

En su momento, cuando aplicó la multa, Triaca declaró que “Camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado (por 2017), como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento”. Y agregó: “Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante”.

Pin it Moyano y Triaca, en enero de 2018, durante la segunda inauguración del Sanatorio Antártida

Luego de conocida la noticia, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, expresó su malestar por la millonaria multa y afirmó que es “un apriete a través de la justicia”. Y fiel a su estilo amenazó: “Que se hagan cargo y que ahora se banquen la reacción de los trabajadores”.

Triaca le recordó a Moyano que el Ministerio de Trabajo tiene que velar por los trabajadores y por que se cumpla con la ley, cosa que no ocurrió en las administraciones anteriores. “Las declaraciones de ese dirigente (por Pablo Moyano) no me importan, acá debe cumplir con la ley como todos los argentinos”.

El entonces funcionario explicó que Camioneros también incumplió con la posibilidad de hacer un descargo en dos oportunidades. “Podrían haber presentado sus razones (para incumplir la conciliación obligatoria) pero no lo hicieron. Acá se agotó la instancia administrativa. Pueden ir a la Justicia, pero primero tienen que pagar la multa”, concluyó Triaca.

16 Visitas