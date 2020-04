El gobierno de EEUU confirmó los resultados positivos del estudio con remdesivir y planea autorizar su uso de emergencia para tratar el coronavirus

Al momento de su filtración Gilead argumentó que los resultados “no eran concluyentes”. “Es importante notar que el estudio fue suspendido antes de tiempo por falta de voluntarios y que no tenía la solidez suficiente para producir conclusiones estadísticas significativas”, señalaron en un comunicado.

Del total de 237 personas estudiadas, 158 recibieron el remdesivir y los restantes 79 fueron monitoreados como grupo de control. De aquellos que fueron tratados con la droga, 18 mostraron efectos adversos y debieron ser retirados del estudio, que se filtró el 23 de abril y fue finalmente publicado este miércoles en la revista científica The Lancet.

El novedoso medicamento ha también recibido críticas, y un estudio reciente realizado en China con 237 no mostró mejoras en la condición de ninguno de ellos, no redujo la presencia del patógeno en la sangre y en algunos casos incluso generó problemas adicionales.

Ahora, en cambio, remdesivir ganó protagonismo. En los Estados Unidos ingresó en el programa de uso compasivo y acaso salvó la vida de una mujer de Sacramento. “Por ahora no hay terapias aprobadas para las infecciones por coronavirus, y remdesivir es la más avanzada en el proceso de desarrollo”, recordó Stat. Bruce Aylward, de la Organización Mundial de la Salud, dijo el mes pasado: “ En este momento solo hay un medicamento que creemos que puede tener una eficacia real. Y es el remdesivir ”.

Desde el inicio de la pandemia la FDA emitió numerosas autorizaciones de emergencia para permitir el uso de equipos de protección, herramientas de testeos e incluso ciertos respiradores que aún no habían concluido su proceso de habilitación

La autorización, que permitirá a los médicos recetar el medicamento a pesar de que éste aún no esté habilitado , podría llegar en cualquier momento e incluso este mismo miércoles.

De acuerdo a un reporte del New York Times, la FDA se preparaba para autorizar el uso de emergencia del remdesivir en base a los resultados del estudio.

El gobierno de los Estados Unidos se hizo eco de los resultados positivos que el laboratorio Gilead Sciences Inc. anunció respecto de un estudio preliminar sobre la eficacia del antiviral remdesivir en pacientes con coronavirus y, según reportes locales, planea autorizar su uso de emergencia.

mié Abr 29 , 2020

