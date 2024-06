El Gobierno anunció un nuevo sistema para el reparto de alimentos, tras el escándalo en Capital Humano

El asesor presidencial Federico Sturzenegger anunció este domingo la implementación de un nuevo sistema para proveer ayuda a los sectores más vulnerables a través de acopio de comida. A través de las redes sociales, planteó que el actual modelo es “ineficiente y caro” y sostuvo que diseñó un sistema alternativo a pedido del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, en medio del escándalo por los alimentos almacenados en Capital Humano.

A diferencia de lo que venía sucediendo hasta ahora, la idea es dejar de tener la comida en galpones y empezar a manejar la mercadería con tickets u órdenes de compra.

“El objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente. No se compran los bienes, sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes (en jerga financiera es un call)”, detalló.

“El Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”, sintetizó Sturzenegger. A partir de allí, el sector privado será quien cobre por proveer ese seguro y “a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera”.

La gente recibe comidas calientes gratuitas en un comedor comunitario dirigido por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). (Foto: AP/Natacha Pisarenko)

En ese sentido, se utilizará toda la logística y capacidad de almacenamiento de los privados para proveer este stock: “Los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.

“Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito”, graficó el expresidente del Banco Central.

Y agregó: “Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.

“Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”, apuntó Sturzenegger y respaldó a la titular de la cartera de Capital Humano.

Qué es el “sistema call” del que habló Sturzenegger

Al explicar el nuevo método, el asesor presidencial -y próximo funcionario del Gobierno- hizo referencia a la “opción de compra call”, pero ¿qué significa? Se trata del derecho a comprar (en este caso, a los supermercados o productores de los bienes) un activo subyacente (los alimentos) a un precio y en una fecha determinada.

Si cuando llega la fecha de vencimiento del contrato de la opción, el activo tiene un precio mayor que el acordado, el inversor (el Estado) comprará el activo al precio acordado y lo venderá al precio actual de mercado, de manera que si el valor aumentó, ganaría por la diferencia.

El Presidente también se refirió sobre la iniciativa: “Tenemos dos formas de generar la llegada del alimento. Una de manera directa que es la AUH, el plan alimentar y el plan alimentar comunidad, que asiste a los comedores, los de verdad, no los fantasmas. Por otra parte, hemos diseñado un instrumento contingente, un call option. Con el cual usted paga esa prima y en caso de que se presente la emergencia es como un seguro. Si se presenta el siniestro, usted ejecuta el seguro, por eso es una opción, un call”.

En esa línea, explicó: “Como es un call yusted lo ejecuta cuando se le da la gana dentro de los plazos, eso hace que usted no necesite tener los stocks. Nos ahorramos el almacenamiento, un montón de dinero. Lo genial es que no hay nunca más un problema de algún alimento vencido. Lo tiene un privado, y en algún momento pido que se lo mande. Se terminó el problema de que un alimento se venza”.

El presidente Javier Milei volvió a defender a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en pleno escándalo por los alimentos almacenados (Foto: X @JMilei).

“Usted cuando hace el acopio para una emergencia compra un montón de cosas, pero quizás no necesita todo lo que stockeó. Entonces, dado el tipo de emergencia que puede tener, uno arma un contrato para cada tipo de producto, y solo ejecuta el de la crisis que se presenta, con lo cual baja mucho más el costo”, argumentó en declaraciones a Radio Mitre.

Y cerró: “¿Qué es lo más interesante? Que sacó los intermediarios del medio y se terminó la corrupción de los pasamanos. No me va a decir que no hemos creado un instrumento fabuloso para la cobertura de emergencias, que nos amplifica el poder de cobertura, la eficiencia y termina con la corrupción”.