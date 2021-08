El Gobierno anunció que la vuelta del público a los estadios será el 9 de septiembre en un partido de la Selección

El Gobierno anunció el regreso de los hinchas a los estadios de fútbol tras un año y medio. El ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens informó en una conferencia de prensa junto a su par de Salud, Carla Vizzotti, que la vuelta será el 9 de septiembre, en el partido entre Argentina y Bolivia por las Eliminatorias, y con el 30% de aforo.

El funcionario especificó que la idea es que la iniciativa se replique para “el resto de federaciones y deportes”, para un “regreso gradual” a estos espectáculos, como para que “a fines de septiembre haya público en los estadios”.

“Vamos a hacer una prueba piloto el 9 de septiembre en el estadio Monumental, en el partido de la Selección Argentina contra Bolivia por las Eliminatorias”, anunció Lammens. Y continuó: “Esto se lo comenté al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para ultimar detalles del protocolo que se va a implementar”.

“La idea es que el público vuelva no sólo al fútbol, sino a todos los espectáculos masivos”, indicó el ministro. Y en relación a la elección del partido de la Selección Argentina, puntualizó: “Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad. Por lo que significa y porque nos permite hacer una evaluación de cómo se van a implementar estos protocolos.

“La idea es que sobre fines de septiembre haya público en los estadios, seguramente con aforo del 30%”, insistió Lammens.

En esa línea, Vizzotti destacó: “Venimos observando los espectáculos y vemos un buen comportamiento. Queremos que gradualmente se amplíen los aforos. No nos parece algo temerario. Si no, no tomaríamos esta decisión”.

Antes, la titular de la cartera sanitaria trazó un panorama de la situación sanitaria que -según dijo- dio impulso a la decisión de avanzar con el regreso del público a los estadios. “Estamos por debajo del nivel de internaciones que tuvimos en diciembre. En estos momentos tenemos reportadas 3226 personas en terapia intensiva. A pesar del invierno, estamos en una situación de descenso sostenido tanto de los casos como de las internaciones, y estamos en la semana 11 de descenso consecutivo de las muertes”, desarrolló.

Cómo es el protocolo para que los hinchas vuelvan a las canchas

Este miércoles trascendieron algunos puntos del estricto plan que proyectan los dirigentes y que será presentado durante esta semana para poder avanzar en el tema.

Lo más destacado, y que genera mucha polémica, es que los hinchas deberían presentar un hisopado negativo hecho como máximo 72 horas antes de los partidos. Esto significaría un gasto económico importante (entre 5 y 7 mil pesos) para el socio que quiera ir a la cancha, que además de pagar su cuota social también tendrá que comprar un abono o una platea. ¿Cuántos estarán dispuestos o estarán en condiciones de pagar cuota, testeo y entrada?

Además del hisopado, siempre que el Ministerio de Salud lo apruebe, se pediría un certificación de vacunación de al menos una dosis. Esta constancia solo podría evitarse en caso de que haya un sector para “no vacunados”, aunque esto de ninguna manera está definido.

El límite del aforo para los estadios sería del 30 por ciento, tal como anticipó Lammens. Esto se podría ir ampliando de manera progresiva de acuerdo a la situación sanitaria de cada región de la Argentina.

Los hinchas deberían usar tapabocas de manera obligatoria y mantener un distanciamiento de un metro y medio, que sería una butaca ocupada cada tres libres y una fila de separación. Además, el requisito que sería muy difícil de cumplir, de acuerdo a lo que se viene viendo con los “allegados vip” que están asistiendo actualmente a las canchas, es que todos deberían estar sentados durante todo el partido.

