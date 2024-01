El Gobierno advirtió a La Rioja por posibles sanciones por la emisión de cuasimonedas: “Es ilegal”

Guillermo Francos criticó el proyecto del gobernador Ricardo Quintela de emitir cuasimonedas.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, criticó la propuesta del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de emitir cuasimonedas para hacer frente a la crisis que vive la provincia.

El funcionario nacional aseguró que es “ilegal” y que el Gobierno nacional podría sancionarlo en caso de que la iniciativa avance.

El Gobierno criticó la posible emisión de cuasimonedas

“Es ilegal lo de La Rioja. Todos los gobernadores saben que es ilegal. Hay un pacto fiscal que impide la emisión de cuasimonedas, que en realidad son bonos”, expresó Francos este lunes durante una entrevista radial.

Y advirtió: “Conforme a la ley y los convenios de consenso fiscal, esto tiene determinadas sanciones dentro del propio convenio. Lo más importante de todo es que el Estado nacional no le va a recibir cuasimonedas o bonos de la provincia que quiere emitir el gobernador de La Rioja”.

“Esto tiene multas y se le pueden cortar los Anticipos del Tesoro del Estado, si hubiera plata”, ejemplificó el funcionario: “A diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”.

Asimismo, el ministro retomó las palabras de Quintela, quien el año pasado, durante la campaña electoral, había amenazado con renunciar a su cargo en caso de que Javier Milei ganara el balotaje frente a Sergio Massa.

“Ya no debería estar siendo gobernador porque iba a renunciar si ganaba Milei. No renunció. La palabra del gobernador de La Rioja no vale demasiado, entonces el bono del gobernador tampoco va a valer demasiado. Es otra equivocación”, lo chicaneó.

La Rioja quiere emitir una cuasimoneda

Para hacer frente a la falta de recursos, el gobernador Ricardo Quintela anunció su intención de crear una cuasimoneda y obtuvo el aval de la Legislatura de La Rioja para emitir por un total de $22.500 millones.

