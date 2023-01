El fuerte cruce entre Luis D’Elia y Juan Grabois: «Aflojá con la ginebra en ayunas»

Luis D’Elia volvió a cruzarse con Juan Grabois a través de las redes sociales. En esta ocasión, el enfrentamiento se dio a partir de los comentarios que el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) propició en las redes sociales a raíz del acto de investidura de Lula da Silva que tuvo lugar este domingo 1 de enero.

«El poder que surge del pueblo es para servir al pueblo y enfrentar el descarte social. Latinoamérica es cartonera. No se trata de pobrismo ni populismo sino de reivindicar la dignidad quienes desde la exclusión a la que los somete el sistema, trabajan, se organizan y luchan», manifestó Grabois a través de su cuenta de Twitter.

El texto estuvo acompañado por una imagen donde se aprecia a Aline Sousa colocándole la banda presidencial a Lula. Debido a que Jair Bolsonaro no asistió a la ceremonia porque se encuentra en Estados Unidos, la mujer y otros representantes de la sociedad civil fueron elegidos por el equipo del actual presidente brasileño para cumplir con ese protocolo.

En lo alta de la rampa del Palacio del Plantalto, la recolectora de residuos negra Aline Sousa, de 33 años, le colocó a Lula la cinta de seda verde y amarilla bordada en oro y diamantes. La mujer preside una organización de recicladores en el Distrito Federal y es tercera generación de «catadores», nombre que recibe esa ocupación en el gigante sudamericano.

Ante el comentario de Grabois, D’Elia le dedicó un tuit donde le indicaba «Afloja con la ‘ginebra en ayunas’ Grabois». Y agregó: «‘América Latina no es ni será cartonera’ será Nacional, Popular, Feminista, Democrática y Revolucionaria. Buscando siempre el desarrollo integral de la persona humana y de la Comunidad Organizada».

En sintonía con las palabras del líder piquetero, Fernando Esteche, dirigente político y ex líder de la agrupación Quebracho, criticó la calificación que Grabois hizo sobre Latinoamérica. «Probablemente mi ortodoxia ideológica me impida ver lo que ve Grabois. Me resisto a sostener que LATINOAMÉRICA ES CARTONERA, sigo creyendo en utopías, igualdad y la dignidad construida con un Estado que produzca trabajo», manifestó a través de su cuenta de Twitter.