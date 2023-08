El FMI anticipó que la inflación será de 120% en Argentina y que la actividad económica caerá un 2,5%

Luego del acuerdo por el desembolso de US$7500 millones, el Fondo Monetario Internacional (FMI)sostuvo que la inflación de 2023 en Argentina podría escalar hasta un 120% y que la actividad económica caería un 2,5% producto de la sequía y por el incumplimiento de las metas del programa. Nueva medida del BCRA para controlar operaciones de las agencias y casas de cambio: a quiénes afecta

En este sentido, la variación de precios será del orden de 10% en agosto, aunque luego caerá hasta fin de año. Sin embargo, para el 2024, aseguraron que la actividad económica crecerá un 2,5% debido a que la suba de precios se moderará a un rango entre 60/80%.

Cabe destacar que, estas proyecciones, corresponden a al Staff Report Agreement (SLA) que evaluó el directorio del FMI para llegar al acuerdo por el desembolso de U$S 7.500 millones de dólares.

Por otra parte, se marcó que para el 31 de diciembre, el Gobierno deberá tener U$S 3.570 millones de reservas netas, es decir, una acumulación de U$S 1.300 millones contra el objetivo previo de U$S 8.000 millones.

“Asegurar ganancias de competitividad requerirá políticas macroeconómicas estrictas, así como una cuidadosa calibración de la tasa de crawl a la inflación y la evolución de la acumulación de reservas”, sostuvo el Fondo Monetario Internacional.

Sergio Massa se refirió a la revisión del acuerdo con el FMI

El ministro de Economía expresó que “desde el punto de vista de un país con una crisis estructural, como es la crisis de sobreendeudamiento que tiene la Argentina, agravada por una crisis coyuntural grave, como es el impacto de la sequía en términos de volumen de exportaciones y en la balanza comercial argentina, nos obliga a estar muy encima de la evolución en el régimen de acumulación o pérdida de reservas”.

Por otra parte, el titular de la cartera económica reconoció que “el FMI dejó de ser el prestamista” de la Argentina y que en julio se debió resolver “los vencimientos frente al Fondo recurriendo a operaciones bilaterales con China en la apertura del segundo swap; con Catar, que es la primera operación de crédito bilateral que realiza el país”.

Y, continuó: “Con el BID, en una operación que también demostró cuál es la diferencia entre los organismos multilaterales con capacidad de resolución”.

En esa misma línea, Sergio Massa reconoció que habrá más desembolsos por sumas millonarias dirigidas al sector minero con el objetivo de impulsar la exportación del litio y cobre. Y, por si fuera poco, uno dirigido al sector energético y agroindustrial.

Visitas:57 Hoy: 57