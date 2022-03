“El fantasma de Macri”: el mensaje del albertismo a los K para frenar la interna en el Gobierno

En las últimas horas, dos de los funcionarios nacionales más cercanos al presidente Alberto Fernández bajaron el mismo mensaje en medio de la interna oficialista: si no hay unidad, vuelve Mauricio Macri a gobernar la Argentina.

En una situación económica delicada y al inicio de un año político complejo, en el Gobierno terminaron de confirmar así el temor por el alto costo de imagen y electoral que podría provocar la fuerte interna del Frente de Todos luego del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.

Al discurso albertista le sirvió que Mauricio Macri levantara el perfil en los últimos días. “Va a haber segundo tiempo, el segundo tiempo del cambio”, dijo este miércoles el expresidente en una entrevista en Solo una vuelta más (TN), que algunos interpretaron como la señal de que el exmandatario no se baja de una candidatura para el 2023.

“No podemos darnos el lujo de desunirnos”, dijo Alberto Fernández en uno de sus múltiples discursos de la última semana, en los que el Presidente llamó a la unidad del espacio. El llamado por ahora se quedó en lo discursivo.

El cristinismo le contestó con una masiva muestra de poder en la calle de parte de La Cámpora en el Día de la Memoria y la advertencia de que un quiebre real supondría, en los hechos, el fin del gobierno del Presidente. Tampoco cayó bien en el sector camporista que en plena disputa interna el Presidente deslizara la posibilidad de una reelección en 2023.

Entre este viernes y sábado, dos de los hombres más leales a Alberto Fernández lanzaron la misma señal. El primero fue el canciller, Santiago Cafiero.

“Usemos los ámbitos de formación política para debatir política. Necesitamos encontrarnos, respetar la opinión del otro compañero. No seamos sectarios. Si somos sectarios, vuelve Macri. Necesitamos comprender qué es lo que piensa el otro compañero. Respetémoslo, escuchémoslo”, lanzó Cafiero en un acto en Tucumán, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

“Trabajemos con inteligencia si no queremos que vuelva. Acompañemos al Presidente sin medias tintas; si no, no sirve. Si queremos que no vuelvan, tenemos que bancar al Presidente”, lanzó el canciller.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dio el mismo mensaje horas más tarde. “Es unidad o Macri de vuelta. Tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto, no nos van a perdonar que no estemos a la altura”, afirmó en declaraciones a Radio10 y agregó: “Nos van a cagar a palos”.

“Nuestro acuerdo con la sociedad fue y es por vía del Frente de Todos, y el dato es que no es una hipótesis que Macri quiera volver. Esta ahí. El macrismo ve la oportunidad de volver, porque ve que el Frente de Todos se puede romper”, advirtió.

La interna del Frente de Todos entró en el terreno de “Guerra Fría”. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner todavía no se han vuelto a reunir personalmente, según informaron desde el Gobierno, desde el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

