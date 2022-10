El fantasma de las lesiones vuelve a acosar a Argentina en el umbral de un Mundial: del Ratón Ayala en 2002 a Chiquito Romero y Lanzini en 2018

En las últimas horas un manto de preocupación se instaló en el cuerpo técnico de la selección argentina. Es que las lesiones de Paulo Dybala y Ángel Di María revivieron los fantasmas del pasado, dado que en ediciones anteriores de la Copa del Mundo, la Albiceleste ha perdido intérpretes fundamentales que debilitaron al representativo nacional.

LOS CASOS MÁS RECORDADOS

DANIEL PASSARELLA

Daniel Passarella venía de ser campeón del mundo en el Mundial de 1978 disputado en Argentina (Getty Images) Daniel Passarella venía de ser campeón del mundo en el Mundial de 1978 disputado en Argentina (Getty Images)

En la previa al certamen que organizó México en 1986, el Kaiser sufrió una enterocolitis que lo dejó afuera de los primeros partidos, y luego padeció un desgarro en su pierna izquierda que lo alejó definitivamente de las canchas. El defensor llegó a perder seis kilos por su malestar y aquella situación le impidió volver a jugar en el plazo en el que se desarrolló el Mundial. Además, el equipo liderado por Carlos Bilardo ya estaba consolidado y terminó coronándose campeón.

DARÍO FRANCO

Pese a estar desafectado se quedó a vivir el Mundial ’94 con sus compañeros y estuvo en el banco de suplentes en los partidos Pese a estar desafectado se quedó a vivir el Mundial ’94 con sus compañeros y estuvo en el banco de suplentes en los partidos

El ex volante fue uno de los pilares fundamentales en la mitad de la cancha durante la era de Alfio Basile que conquistó las ediciones de la Copa América de 1991 y 1993. Para el Coco era una pieza clave en el andamiaje de su equipo, pero a pocos meses de comenzar el torneo de Estados Unidos en 1994 sufrió fractura de tibia y peroné y su lugar fue ocupado por Ariel Ortega. De todos modos, el jugador viajó con la delegación albiceleste y formó parte de la concentración. Incluso observó los 4 partidos (Grecia, Nigeria, Bulgaria y Rumania) desde el banco de suplentes.

ROBERTO AYALA

El Ratón se perdió la cita que organizaron en conjunto Corea y Japón en 2002 (Foto: Getty) El Ratón se perdió la cita que organizaron en conjunto Corea y Japón en 2002 (Foto: Getty)

El Ratón sufrió una situación tan llamativa como dolorosa. Es que el defensor central padeció una dolencia muscular en los trabajos precompetitivos previos al debut ante Nigeria, que concluyó con victoria albiceleste por 1 a 0. Como el elenco de Marcelo Bielsa luego perdió con Inglaterra y empató con Suecia, el ex Ferro, River y Valencia, entre otros, no pudo participar en toda la competición. Su lugar fue ocupado por Mauricio Pochettino.

EVER BANEGA

El ex volante de Newell’s no fue partícipe del Mundial de Brasil en 2014 El ex volante de Newell’s no fue partícipe del Mundial de Brasil en 2014

El volante surgido de Newell’s era uno de los pilares en el elenco de Alejandro Sabella. La versión oficial anunció que fue desafectado por molestias físicas debido a una infección pulmonar. Lo cierto es que el jugador se perdió la hazaña albiceleste en Brasil y tuvo revancha durante el ciclo de Jorge Sampaoli en Rusia, aunque el resultado no fue el mismo.

SERGIO ROMERO

Chiquito no estuvo en Rusia (Foto: Getty) Chiquito no estuvo en Rusia (Foto: Getty)

Luego de su heroica participación en la edición de Brasil en 2014, con los penales atajados ante Países Bajos, Chiquito no fue parte de la delegación albiceleste en Rusia 2018, debido a un bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejó fuera de la convocatoria. Willy Caballero fue el designado por Jorge Sampaoli para defender el arco argentino (atajó con Islandia y Croacia) pero sus producciones llevaron al entrenador de Casilda a reemplazarlo por Franco Armani (ante Nigeria y Francia).

MANUEL LANZINI

Manu fue otro de los desafectados por Sampaoli (Foto: AFP) Manu fue otro de los desafectados por Sampaoli (Foto: AFP)

La figura del West Ham padeció una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se quedó afuera de la cita internacional de Rusia 2018. Como la lesión se produjo durante los días previos al debut con Islandia, el reglamento le permitió al cuerpo técnico convocar a un reemplazante de urgencia. Y a última hora viajó Enzo Pérez.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Miguel Ángel Russo Miguel Ángel Russo

“En los primeros días de enero de 1986 me caí en la bañera de mi casa, se me trabó la rodilla, tuve que operarme y no dieron los tiempos para hacer el proceso de recuperación. La osteocondritis me tenía mal desde el 81″, explicó el ex entrenador de Boca y Rosario Central en una entrevista al diario La Capital, cuando recordó el episodio que lo dejó al margen del Mundial de México.

HUGO ORLANDO GATTI

Hugo Orlando Gatti (NA) Hugo Orlando Gatti (NA)

El arquero que fue ídolo de Boca peleaba por un lugar en la lista de César Luis Menotti para la Copa del Mundo de 1978. Como el Loco decidió operarse de los meniscos en junio de 1977, su ausencia de las canchas le permitió al Pato Fillol afianzarse en el puesto y el Flaco le propuso integrar el plantel sin asegurarle la titularidad. Sin embargo, Gatti optó por darle la negativa al entrenador.

ROQUE AVALLAY

Roque Avallay (izquierda) se perdió el Mundial de Alemania en 1974 (El Gráfico) Roque Avallay (izquierda) se perdió el Mundial de Alemania en 1974 (El Gráfico)

El ex delantero de Huracán se perdió el Mundial de Alemania en 1974 debido a las molestias físicas que atravesó en las giras previas. Luego de una victoria ante Francia (amistoso disputado en París), el entrenador Vladislao Cap desafectó al jugador del Globo. “Pese a nuestras intenciones, Avallay tendrá que volverse a Buenos Aires. Su lesión parecía evolucionar, incluso se lo puso un rato ante Francia, pero ahora recrudeció”, fueron los argumentos del DT.

MIGUEL ÁNGEL SANTORO

Miguel Angel Santoro (izquierda), junto con Commisso, López, Sa, Garisto y Pavoni (Oficial de Libertadores) Miguel Angel Santoro (izquierda), junto con Commisso, López, Sa, Garisto y Pavoni (Oficial de Libertadores)

El Pepe, ídolo y multicampeón con Independiente, no pudo estar en la edición de Inglaterra 1966 a causa de un desgarro. El ídolo del Rojo era una de las alternativas de Hugo Orlando Gatti, titular indiscutido por el entrenador Juan Carlos Lorenzo. “Se destrozó el sueño de toda mi vida”, le había dicho el ex arquero a la revista El Gráfico varios años después cuando recordó el episodio.

