El exjugador de rugby Campbell Johnstone se convirtió en el primer integrante de los All Blacks en declararse gay: “Impedirá la estigmatización”

Campbell Johnstone, exjugador de rugby de los All Blacks , declaró públicamente ser gay, una decisión personal celebrada por el propio seleccionado de Nueva Zelanda. “Mucho amor y apoyo para el All Black #1056 Campbell Johnstone por tener el coraje de compartir su historia y ayudar a crear un juego más inclusivo”, se publicó en las redes sociales del equipo de rugby más popular del mundo.

“Si puedo ser el primer All Black en revelar mi homosexualidad, ello permitirá impedir la estigmatización alrededor de estas cuestiones y ayudar a otras personas… Todo el mundo sabrá que hay uno entre los All Blacks”, expresó Johnstone, un expilar de 43 años, en el programa Seven Sharp de TVNZ. Johnstone, que jugó tres partidos internacionales para Nueva Zelanda en 2005, incluidos dos contra los Leones Británicos e Irlandeses, contó que antes de hacerlo público en la TV se lo dijo a sus amigos y familiares “hace mucho tiempo”.

Campbell Johnstone, expilar de la selección de Nueva Zelanda David Rogers – Getty Images AsiaPac

“Esta podría ser una de las última piezas del puzzle (de la aceptación del) público para el deporte neozelandés y ello podría ser una pieza esencial que permitiría a cada uno pasar a otra cosa”, añadió Johnstone, que también jugó en el club francés Biarritz Olympique, entre 2008 y 2012.

El medio scrum de los All Black, Brad Weber, tuiteó: ”¡Leyenda! Momento de gran influencia para tantos jóvenes, especialmente jugadores de rugby, que podrían estar cuestionando su sexualidad. Mucho respeto, Campbell”.

El director ejecutivo de New Zealand Rugby, Mark Robinson, elogió a su excompañero y dijo que la “fuerza y visibilidad de Johnstone allanarán el camino para otros en nuestro juego”. Y agregó: “El rugby es un deporte que da la bienvenida a todos y un lugar donde las personas deben sentirse seguras de ser quienes son. Sabemos que hay gente que no siempre se ha sentido cómoda siendo quien es en el rugby. Queremos ser claros, sin importar a quién ames, el rugby te respalda”.

El ministro de deportes de Nueva Zelanda y exviceprimer ministro Grant Robertson, que es homosexual, también agradeció a Johnstone por “abrir este camino”. “Se ha roto otra barrera”, sentenció Robertson. “Espero que inspire a las generaciones futuras a ser abiertas, felices y cómodas. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero se siente como un paso muy significativo”.

Todavía hoy, la homosexualidad en el deporte profesional (sobre todo en el fútbol masculino), sigue siendo un tema tabú. Por ello, actitudes como las de Johnstone son valoradas y vitoreadas por los representantes de distintos sectores, en este caso del rugby internacional.

LA NACION

