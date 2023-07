El exdirector del FMI opinó que el nuevo acuerdo es «pésimo, tanto para la Argentina como para el Fondo»

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Alejandro Werner, quien otorgó el crédito a Mauricio Macri, calificó el nuevo acuerdo como «pésimo» para ambas partes, al analizar el resultado de las intensas negociaciones de las últimas semanas.

Al referirse al tiempo que llevó la negociación, Werner consideró que «da la impresión de que fue muy difícil ponerse de acuerdo» y evaluó que «es un pésimo acuerdo, tanto para la Argentina como para el Fondo», ya que «está marcado por los límites que fija este Gobierno, en base a lo que está dispuesto a hacer«.

A su vez, en declaraciones a radio Colonia, opinó que «dentro del FMI debe haber abstenciones muy importantes, mucha gente que dice que es mejor para el Fondo y para Argentina no tener el acuerdo«.

En esa línea, manifestó que dentro del organismo se daría el visto bueno «porque políticamente para el Fondo de todas las malas opciones que tienen en la mesa, el ir para adelante parece lo mejor, pero creo que las abstenciones deben haber sido muy elevadas».

Werner opinó que «desde Argentina se sobreestima el peso geopolítico que tiene el país y, en ese sentido, el ministro sobreestimó su capacidad para obtener recursos adicionales y llevó la negociación al límite«.

Sobre Sergio Massa sumó que «dada la urgencia que tiene el país desde el punto de vista macroeconómico, pero también él desde lo personal por su campaña electoral, le conviene cerrar la negociación, pasar a otras cosas, aunque en realidad vamos a terminar en un equilibrio muy parecido a lo que el Fondo quería originalmente«.

Werner: «Hay una devaluación heterogénea, desordenada y discrecional»

Por otro lado, hizo mención a la injerencia del organismo a la futura administración nacional, tras afirmar que «ya sea de manera explícita o implícita, el Fondo ya está negociando con quienes podrían estar en el gobierno entrante«, por lo que «también entra en la negociación —desde el punto de vista del Fondo— pensar cuál sería el resultado de esta revisión para quien quiera que esté en el gobierno siguiente».

«Hay una devaluación heterogénea, desordenada y discrecional que no es lo mejor, pero son las últimas etapas de un programa muy malo, muy sucio que hizo el Fondo», declaró su exdirector. Al mismo tiempo, señaló que «el punto medular de las negociaciones era recursos adicionales» y, en ese sentido, consideró que primó la postura del FMI logrando que «casi no haya recursos adicionales por encima de lo originalmente proyectado».

Werner señaló que «ante la sequía vamos a ver más ajuste y no mucho más financiamiento«. Además, agregó que el resultado de la negociación va a reflejar un «ajuste de políticas importante, que ya lo estamos viendo en la parte cambiaria, y también se verá en las metas de finanzas públicas, mientras los desembolsos van en línea con lo que estaba originalmente planeado».

Al ser consultado sobre el FMI y su influencia en el periodo electoral, Werner indicó: «Yo diría que el Fondo desearía estar lo más desligado de la política posible y que sus funcionarios actúan en consecuencia con esa máxima».

Sin embargo, aclaró que «obviamente es imposible desligar la política de la economía en países que pasan por crisis económicas tan fuertes», aunque reforzó la idea de que «la intención del Fondo es ser lo más neutral posible y apoyar políticas y no gobiernos, pero en un entorno donde la economía es el punto toral con respecto a la próxima elección, es muy difícil que el organismo no se encuentre en medio de eso».

Qué dijo Sergio Massa sobre el acuerdo

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que con el FMI se acordó para los «próximos cinco meses», por lo que «se saca de la campaña la discusión sobre el Fondo Monetario» y anunció que habrá «fuertes desembolsos en agosto y en noviembre, que cubren largamente las obligaciones para este año».

«Lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio programa y pagarle al FMI para sacarlo del escenario de la política económica argentina», sostuvo el también precandidato presidencial de Unión por la Patria en una entrevista con Duro de Domar en C5N.

Tras anunciar las primeras medidas económicas luego del principio de acuerdo con el FMI, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que no prevé viajar a Washington, porque los enviados de Economía «hicieron un gran trabajo para cerrar todo».

Massa definió a Mauricio Macri como «el tío jugador de la familia»

«Hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema y eso, de alguna manera, nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio, incómodo, que no lo trajimos nosotros, que es el Fondo, que lo trajo Mauricio Macri, no sea un factor o un actor adicional en la campaña, más allá que para la Argentina es un tema a resolver», remarcó Massa.

«No quiero especular con el número porque corresponde que quien va a hacer los desembolsos sea quien lo informe», indicó, para luego precisar que será posterior a que el FMI lo trate en su Directorio. Sí adelantó que «un paquete muy grande» llegará en agosto y otro en noviembre.

«Lo mejor que podemos tener es nuestro propio programa exportador, nuestro régimen de consolidación de reservas, hacernos fuertes, pagarles y sacarlo del escenario de la política económica», proyectó Massa como su hoja de ruta, «para tener un diseño de largo plazo de política industrial, empleo e inclusión«.

El ministro dijo que en el gobierno hay que «asumir los errores, pedir disculpas, corregirlos y aprender hacia adelante» y se comprometió a «mantener el orden fiscal». «Nuestros pilares tienen que ser superávit comercial y fiscal, dólar competitivo y desarrollo con inclusión», señaló Massa, quien subrayó que «le costó a muchos reconocer la sequía, para no darle excusas al gobierno».

Massa admitió que hubo un «tira y afloje» en la negociación con el Fondo Monetario: «Uno tiene que ser firme en el manejo del Estado y profesional».

«Tenemos una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia, el expresidente Macri. No es una buena noticia poder ordenar un programa con el Fondo, porque lo mejor es no tener que hacerlo» dijo y agregó: «Al Fondo no lo encontramos en un chocolatín Jack, es un tema que heredamos».

ML

