EL EX SECRETARIO DE LOS KIRCHNER PROYECTABA INVERTIR «U$S 500 MILLONES» EN LAS ISLAS TURKS AND CAICOS

Así lo reveló un abogado residente en las islas, Peter Karam, que participó del contrato para la compra de terrenos por 30 millones de dólares y que fue la única inversión que se concretó. Fuentes judiciales sospechan que, entonces, el entorno de Daniel Muñoz aún ocultaría plata negra.

El abogado canadiense Peter Michel Karam reveló este miércoles que la inversión original que el ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, proyectaba hacer en las islas Turks and Caicos en el 2016 no era “30 millones de dólares, sino 500 millones de dólares”.

Se trataba de la inversión hotelera ´»más grande del Caribe» de ese momento e iba a incluir la compra de más terrenos sobre la playas y la construcción de un complejo con hoteles y cabañas.

En una declaración indagatoria que dio ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli por videoconferencia el abogado dijo que suponía que el grupo de Muñoz iba a ser el único inversor y qué no sabía de donde iba traer toda a plata el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner porque cuando estalló el escándalo el proyecto se abandonó.

En fuentes judiciales consultadas por Clarín, se supuso entonces que el entorno del ex secretario privado “tiene aún plata oculta” en algún lugar porque, hasta ahora, solo se pudieron bloquear los terrenos comprados por 30 millones de dólares.

Karam declaró, con el patrocinio letrado de los abogados argentinos Francisco Castex y Luciano Pauls, desde una oficina de la Corte Suprema de esas islas.

En un escrito, Karam rechazó la acusación en su contra y dijo que “se trata de una insostenible imputación: ejercer como abogado (lo que) no constituye un delito en la Argentina ni en las Islas Turcas y Caicos”.

El abogado canadiense, residente en esas islas, dijo que Muñoz y su esposa Carolina Pochetti en ese momento estaban sobreseídos por la Justicia argentina por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Contó que los abogados Miguel Pló y otros le adelantaron que Muñoz estaba enfermo y cerca de la muerte y que Pochetti “buscaba radicarse fuera de Argentina y se me consultó sobre cómo obtener la residencia fiscal de las Islas Turcas y Caicos”.

Luego, en junio de 2016, “nos reunimos por segunda vez en las oficinas de Charles Serfaty, un abogado radicado en Miami especialista en ciudadanía y bienes raíces. En este encuentro participó Carolina Pochetti. Los abogados de Carolina explicaron que había fallecido su marido Daniel Muñoz, quien había sido muchos años antes secretario del ex presidente Néstor”.

“Allí fue cuando Carolina expresó que existían muchos bienes bajo diferentes estructuras, y ella no estaba segura como se componían, porque no contaba con la documentación” en ese momento, agregó el abogado Karam.

Posteriormente, cuando retornó a las Islas Turcas y Caicos, recibió “documentación que incluía a Esparza Hidalgo, amigo de la nombrada, como titular de las sociedades vehículo y era quién podía encabezar el desarrollo de los proyectos a través de sociedades SPV1”. Esparza fue extraditado el fin de semana y Clarín reveló que complicó al entorno de Muñoz.

En diciembre de 2016, en la oficina de Charles Serfaty en Miami “presenté a Pochetti con Sean Sullivan. Allí, Sullivan les comentó que era un empresario muy reconocido en las Islas y que se dedicaba a la industria hotelera”.

“Estaba comenzando a desarrollar un nuevo complejo de lujo con la marca Six Senses, lo que despertó el interés de Pochetti, quien estaba interesada en invertir en las islas, como se anticipara, para obtener la residencia -lo que representaba un requisito excluyente-”, precisó.

Ese mes, se firmó el mutuo entre las empresas Marble Hill y Oceanfront (Sullivan) por un total de $29.300.000. El objeto de este era “un préstamo de US$29.300.000 (veintinueve millones trescientos mil dólares) con un interés del (10%) durante un año”.

El monto total estaba compuesto por las siguientes inversiones para determinados terrenos:  Unidad 23 del Condominio Regalia (en adelante “Regalia”), con un valor estimado de US$10.500.000 (diez millones quinientos mil dólares); Unidad 2303 del Condominio Turnberry Ocean Colony North Tower (en adelante “Turnberry”), con un valor estimado de US$4.000.000 (cuatro millones de dólares).

 Lotes ubicados en la Biscayne Boulevard al 9005 (en adelante “Biscayne”), con un valor estimado de US$5.800.000 (cinco millones ochoscientos mil dólares)  US$9.000.000 (nueve millones de dólares) en efectivo, que nunca entraron a las cuentas de Oceanfront Properties.

“Dos millones de dólares fueron para pagar los costos del mutuo, abogados y escribanos que intervinieron en el proceso, y los restantes siete millones de dólares fueron para pagar la hipoteca que pesaba, a favor de “The Belize Bank LTD”, sobre los terrenos donde el complejo iba a ser desarrollado”, explicó Karam.

Antecedentes Afines del 2019, en un nuevo avance de la «Operación Tango», Interpol detuvo a los abogados, uno norteamericano y otro canadiense, vinculados con el destino oculto de parte de los 70 millones de dólares que el ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda Carolina Pochetti sacaron de los Estados Unidos e invirtieron en un proyecto hotelero en las islas británicas Turks and Caicos.

Se trata de Karam, jefe del estudio jurídico Karam and Missick de esas paradisíacas islas del Caribe, y Anthony D’Aniello, quien hizo de asesor para ocultar la última etapa de esta operación internacional de lavado de dinero.

Las órdenes de detención las había librado el juez federal Claudio Bonadio a pedido de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo en la causa de los cuadernos de las coimas. Un tercer extranjero que intervino en la sofisticada operación llamado Sean Lawrence Sullivan, de nacionalidad estadounidense y profesión abogado, se encuentra “bajo estudio” de la Justicia de los Estados Unidos.

El departamento de Justicia de los Estados Unidos denominó «Operación Tango» al proceso de cooperación con la justicia argentina por el destino de estos 70 millones de dólares que entraron y salieron como dinero negro del territorio norteamericano, burlando todos los controles antilavado del país del norte.

En tanto, el mexicano Isaac Eugenio Esparza fue localizado y extraditado por Interpol a Buenos Aires el fin de semana pasado, como ya se dio.

¿Quiénes son los detenidos? En un descargo que D’Aniello mandó por escrito dijo que “a principios de mayo de 2016 Peter Karam me introdujo vía conference call con Charles Serfaty, un martillero de Miami. Las llamadas de conferencia fueron hechas por Charles Serfaty con un abogado de Argentina, Federico Zupicich (cuñado de Miguel Pló). Federico hablaba y entendía inglés” y fue usado como intérprete para negociar con la viuda de Muñoz.

D´Aniello contó durante el año 2016 Peter Karam se reunió con la viuda de Pochetti “varias veces” en Miami para coordinar la operación en Turks and Caicos y luego en Buenos Aires.

“La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero”, afirmó D’Aniello.

El enigma sobre si la plata era de Kirchner lo respondió Pochetti con una frase poética. Cuando le preguntó a Muñoz de quién era la plata: “Me respondió que estaba poniendo la plata en ladrillos, que tenía que invertir, que tenía que poner la plata en ladrillos, como dice el Jefe´. Yo entendía que la plata venía de ahí. En realidad no sé si la plata era de Néstor o si la compartían.Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba”.

Fuente: Clarin

