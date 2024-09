El ex médico presidencial, una reunión y nueva prueba: cómo será la semana en la causa por violencia a Fabiola Yañez

La causa por violencia de género del ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja Fabiola Yañez entrará hoy en una nueva semana clave. Por un lado, el jueves será la declaración como testigo de Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médico Presidencial, y sobre quien Yañez dijo que conocía las agresiones que sufría. Pero además, la Fiscalía ya trabaja en una nueva batería de medidas de prueba.

“Una lista grande de nuevos testigos”, así definió una fuente judicial ante Infobae lo que se espera a futuro. Esos testigos surgen de lo que ya declararon los primeros en la causa: la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y el ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. Sobre todo lo que aportó Rodríguez.

Pero para eso hay que esperar a que finalice la primera ronda de testigos que convocó el fiscal federal Ramiro González. Restan la declaración de cuatro. Dos de ellos tienen cita esta semana. El jueves a las 10:30 horas Saavedra se tiene que presentar en Comodoro Py .

Su nombre surgió de la declaración de Yañez. La ex primera dama relato que en una de las oportunidades que fue golpeada sufrió un moretón en el ojo de derecho y fue tratada por Saavedra. La mujer contó que el médico le aplicó un tratamiento de globulitos de árnica y que sabía el motivo de la hinchazón pero que el profesional prefirió no ahondar sobre el tema.

El jueves, antes de Saavedra, está convocada Florencia Aguirre. Se trata de la esteticista de Yañez. Fue propuesta por Mariana Gallego, abogada de la ex primera dama, en virtud de que según esa parte conocía las agresiones. El fiscal la aceptó.

Fabiola Yañez en una de las imágenes que aportó a la justicia

La otra testigo que ya tiene fecha es Sofia Pacchi, vinculada a Yañez que trabajó en el gobierno de Alberto Fernández. Tiene que presentarse el 12 de septiembre y su nombre aparece porque la ex primera dama declaró que encontró un mensaje en el que el entonces presidente intentó conquistarla. Pacchi, quien estuvo en la fiesta de Olivos durante la cuarentena por el cumpleaños de Yañez, hizo un descargo en redes sociales. No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”, sostuvo a través de un comunicado.

La fecha que resta definir es la de Miriam Verdugo, madre de Yañez. La Fiscalía tramitó un exhorto para organizar su declaración por videoconferencia desde Madrid, donde vive con su hija. También por exhorto se canalizó el secuestro del celular de Yañez para ser peritado en la causa.

Para definir la nueva ronda de testigos la Fiscalía también espera que el gobierno nacional de Javier Milei responda una serie de requerimientos de información. Entre ellas, el listado de las personas que trabajaron en la Quinta de Olivos durante la gestión de Fernández y todos los profesionales que integraron la Unidad Médico Presidencial que comandaba Saavedra. Además, el fiscal González requirió el listado de ingresos y salidas de la quinta.

Por otra parte, la semana pasada la abogada de Fernández, Silvina Carreira, presentó sus primeros testigos. Los llamó “Testigo A” y “Testigo G” y presentó sus datos en un sobre cerrado para que sus nombres se mantengan en reserva. La Fiscalía tiene pensado llamar a todas las partes de la causa para abrir los sobres y determinar si las cita a declarar.

El fiscal federal Ramiro González (Foto: Adrián Escandar)

Las dos testigos hicieron una declaración ante escribano público que fueron presentadas en la justicia. La “Testigo A” es una empleada doméstica que trabajó en el departamento de Fernández de Puerto Madero previo a su asunción como presidente y que luego fue nombrada en la Quinta de Olivos.

Por su parte, la “Testigo G” es una niñera que cuidó a Francisco, el hijo de la pareja, en la Quinta de Olivos. La mujer declaró ante escribano que los moretones que tenía Yañez eran producto de un “tratamientos de plasma rico en plaquetas”. La mujer agregó que se acordaba de esa situación porque al día siguiente hablaron de su miedo por las agujas: “Le he visto el machucón de extracción de sangre en el brazo y en la cara le note los pinchazos del tratamiento”, afirmó.

La defensa de Fernández tiene previsto presentar esta semana nuevos testigos. Por otra parte, la defensa también disputa la competencia de la causa. Planteó que el caso debe pasar a la justicia federal de San Martín que es la que tiene jurisdicción sobre la Quinta de Olivos. El pedido fue rechazado por el fiscal González y por el juez federal Julián Ercolini que lo calificaron de “prematuro” porque muchos de los hechos que se investigan ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. La defensa apeló ese fallo y se espera que esta semana resuelva el juez de la Cámara Federal Eduardo Farah.