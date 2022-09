“El enemigo es tropa propia”: el enigmático mensaje del abogado de Cristina Kirchner sobre el atentado que borró y después intentó aclarar

«Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia«, fue la oración final de un posteo en redes sociales que Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, publicó el viernes a la noche y debido a la cantidad de preguntas borró. Este sábado a la mañana hizo una aclaración, con la que buscó descartar las sospechas que generó.

«Hay muchas cosas que no cierran. Salvo Diego Carbone en quien confío, hay mucho hilo para tirar. Y cuando Cristina Kirchner lo deseé vamos a tirar a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia«, decía el mensaje que publicó pasadas las 22.

De esa manera, uno de los abogados de la vicepresidenta sembró más incertidumbre sobre el atentado que padeció Cristina Kirchner el jueves 1 de septiembre y del que la Justicia tiene varios videos incriminatorios contra Fernando Sabag Montiel y también contra su novia, Brenda Uliarte, que se hacía llamar «Ámbar».

Mientras la agrupación política La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner apuntó contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por el operativo de Seguridad en la vivienda de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta, el mensaje de Dalbón parecía ir también en ese sentido.

Hasta que este sábado, cuando la captura del mensaje borrado circulaba en las redes sociales, Dalbón ensayó una aclaración sobre la frase «El enemigo es tropa propia«: «Propio me referí al borrado del celular no inventen donde no hay. El atentado está claro que viene de la vereda de enfrente premeditado y preparado».

Sin embargo, apuntó al peritaje del celular que tenía Sabag Montiel que hizo la Policía Federal, que también depende de Aníbal Fernández. «Pero el ‘error’ del celular en mi opinión personal no cierra. ¿Quién lo peritó la banda de los copitos?», afirmó este sábado en un intento por despejar dudas.

Los cruces entre Aníbal Fernández y La Cámpora por la seguridad de Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, defendió el operativo en la casa de la vicepresidenta. Confirmó que por el sumario «se citó» a los policías asignados, aunque negó fallas: «Del operativo no falló nada» y lo cruzó un compañero de gabinete.

«¿Cuál es el objetivo de cualquier sumario de cualquier jurisdicción de Estado nacional? Deslindar responsabilidades. El sumario se comenzó el mismo día viernes por la mañana. Se junta la información, se cita a aquellos que se entiende que se tienen que citar, son evaluados por personal avezado de recursos humanos y análisis de técnica de control», dijo Aníbal Fernández.

Cuando le consultaron al ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduardo «Wado» De Pedro, respondió: «Para analizar si el operativo falló o no, el único que tiene la información es él. Con lo cual, si dice que no falló, no falló. El operativo lo planificó él«.

En sintonía, la senadora nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tullio disparó contra el operativo de seguridad: «No alcanzó, es objetivo lo que estoy diciendo. Yo le tengo mucho cariño y respeto a Aníbal [Fernández], pero no alcanzó. Evidentemente hay que reforzar. No la custodia personal, porque llega con la vicepresidenta, sino los alrededores».

«El pueblo igual va a seguir cuidando a Cristina, eso no lo voy a cambiar como una certeza total. Es el pueblo argentino el que cuida a Cristina y Cristina cuida al pueblo argentino. Eso es así», aseveró en diálogo con AM750.

