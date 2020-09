El ejemplo uruguayo: una inédita entrevista conjunta reunió en TV a tres ex presidentes de distintas fuerzas políticas

“Usted va a Argentina o a Brasil y no lo puede hacer”, graficó Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) sobre sobre el encuentro televisivo que compartió con los ex mandatarios José “Pepe” Mujica (Frente Amplio) y Luis Alberto Lacalle Herrera (Partido Nacional)

“Sólo puede ocurrir en nuestro hermoso y amado Uruguay, tan democrático, tan pleno”. Así presentó la reconocida conductora, locutora y actriz uruguaya Cristina Morán el primero de sus programas especial de televisión. El estreno de “Los especiales de Cristina Morán”, emitido por Canal 4, no fue un programa más. En el Auditorio Nacional del Sodre, en Montevideo, acompañaron a la comunicadora los ex presidentes Julio María Sanguinetti y José “Pepe” Mujica, mientras que Luis Alberto Lacalle Herrera participó a través de la plataforma Zoom. El otro ex jefe de Estado uruguayo vivo tras el regreso de la democracia, Tabaré Vázquez, no pudo ser parte del envío por cuestiones de salud.

Durante la hora y cuarto que duró el programa, el encuentro estuvo marcado en todo momento por la tolerancia entre las tres figuras políticas , que históricamente han mantenido profundas diferencias ideológicas. Pero, más allá de ellas, mantuvieron siempre un ambiente de respetuo.

En tiempos de polarizaciones extremas, este tipo de prácticas son la excepción, más que la norma. “Usted va a Argentina o a Brasil, y no lo puede hacer”, indicó al respecto el propio Sanguinetti, histórico dirigente del Partido Colorado de Uruguay que gobernó el país en dos períodos: 1985-1990 y 1995-2000.

Además de haberse prestado a realizar un programa conjunto, el discurso de los ex presidentes también da cuenta de ese respeto a la alternancia en el poder. “¿Qué valores hacen a la democracia hoy?”, fue la pregunta que realizó Morán a los tres entrevistados. José “Pepe” Mujica sostuvo que el respeto democrático “es un capital” que tiene Uruguay, a diferencia de muchos países de la región (EFE/Raúl Martínez)

Mujica, líder del Frente Amplio (FA) que gobernó entre 2010 y 2015, respondió de forma contundente: “Esto”. “Que lindo lo que me dice”, replicó la conductora inmediatamente.

“Esto simple es difícil que usted lo vea en otro país. Así de sencillo. Es un capital que tiene el Uruguay. El futuro es incierto, pero creo que vale, porque es un instrumento que ayuda a la convivencia globalmente, desde el punto de vista social”, manifestó el ex mandatario.

Al respecto, Sanguinetti opinó: “La democracia es un diálogo constante, y acá no lo tenemos interrumpido. Hablamos, discrepamos… Pero además de la historia, ¿cuántas veces se enfrentaron todos los que construyeron este país? Artigas, Rivera, Valleja, Uribe… ¿cuántas veces se enfrentaron y acordaron? Esa es la historia del país, y el resultado es este. Yo creo que es muy bueno. Usted va a Argentina o a Brasil, y no lo puede hacer. Para no hablar de los de más cerca”.

“Yo creo que lo que define el sistema democrático es que debería permitir comunes denominadores nacionales. Es decir, yo veo a la democracia como a una bisagra que junta los distintos rayos de la rueda, en unos comunes denominadores que son los que hay que cuidar porque requiere una constante vigilancia, un constante hacer, y un constante medirse. Los comunes denominadores que son el país, el sistema de gobierno constitucional, el imperio de la ley, la libertad de expresión, respeto a los derechos… Eso no se obtiene de una vez para siempre. Hay que custodiarlo. Y por eso, pensar el país en función de ellos y nosotros alienando una parte grande o chica, o separándola, es debilitar el sistema democrático. La historia, como decía el doctor Sanguinetti, se hizo de los acuerdos, en los cuales quienes estaban enfrentándose, muchas veces arma en mano o otras veces en durísimas luchas cívicas, encontraban el común denominador”, completó Lacalle (1990-1995).

Sobre el sistema democrático del país, los tres coincidieron en la importancia de que no existe la posibilidad de reelección. Para Lacalle, se trata de “una de las grandes virtudes” del país. “Un presidente envuelto en su propia elección es un animal muy peligroso. Uruguay siempre se previno de esa situación. Por eso ha habido tantas alternancias”, agregó Sanguinetti.

En ese sentido, Mujica expresó: “Nadie es más que nadie, y la vanidad es un yuyo malo. Las repúblicas se inventaron cuestionando a los señores feudales, a la monarquía absoluta”. Lacalle Herrera y Sanguinetti, al igual que Mujica, destacaron la importancia de que en Uruguay no se permita la reelección

Logros de gestión

En un tramo de la entrevista, Morán le preguntó a cada uno qué logro de su gobierno destacan. “Los centros CAIF de la primera presidencia”, respondió el ex presidente colorado.

“La UTEC, la Universidad Tecnológica para el Interior, que salió como un premio consuelo. Yo soñaba que los centros de UTU, con un carácter regional, pudieran con bastante autonomía, con el apoyo de las intendencias locales, ir evolucionando a universidades locales. En este caso, no fue una discrepancia con la oposición, la oposición la tuve en mi fuerza política, que estaba imbuida de un sistema que tiene que ser global. Entonces como premio consuelo me otorgaron la UTEC”, manifestó Mujica.

Lacalle, padre del actual presidente Luis Alberto Lacalle Pou, destacó la ley de libertad de puertos que impulsó durante su mandato: “Si el Uruguay existe como nación independiente es porque hay una bahía, porque hubo en la bahía el mejor puerto de todo el litoral atlántico, y haber liberado la acción portuaria creo que reafirmó el sentido de nuestro país como pradera y puerto. Cuando me toque irme, espero que se acuerden de eso”.

Respecto a su hijo, opinó: “Nunca me imaginé que sería presidente. Habiendo vivido la parte interna, doméstica, que es cuando uno cuenta más las dificultades que los éxitos, porque generalmente son más dificultades que éxitos, todos dijimos ‘este queda vacunado, no va a asumir la continuidad’. Incluso tuvo una expresión un día, diciendo ‘si algo tengo claro es que no voy a ser abogado ni político’. Sentencias de la adolescencia. Y ahí está”. Sanguinetti, Mujica y Lacalle Herrera recordaron al ex presidente Jorge Batlle (AFP)

Recuerdo de Jorge Battle

El ex presidente (2000-2005), fallecido en 2016, es el otro histórico dirigente uruguayo que gobernó el país tras el retorno de la democracia en 1985.

“Pepe” Mujica lo recordó como “un hombre muy ingenioso, amistoso, dicharachero, con alegría de vivir”, y contó una anécdota de cuando ambos trabajaban en el área de Agricultura en el Congreso: “Tuve la gloria de tener un fracaso total junto con él, porque él era presidente de la comisión de Agricultura del Senado, y yo de Diputados. Estábamos totalmente de acuerdo que la Facultad de Veterinaria era conveniente que se mudara al interior, no se precisaban recursos porque el valor inmobiliario que tenía se podía conseguir y cosechamos un rotundo fracaso. La burocracia pudo mucho más que nosotros”.

“A mi familia materna le cupo enfrentar, y a la vez dialogar, con todos los Batlle presidentes, que han sido cuatro. Me tocó a mí pertenecer al escalón, aunque Battle era bastante mayor que yo, pero el escalón generacional de esa cuarta generación de diálogo y enfrentamiento. El doctor Batlle fue un hombre muy valiente cuando, llevando ese apellido y teniendo la connotación de ideas, reverdeció el concepto del batllismo, revisó con mucho coraje intelectual muchos de los conceptos tradicionales de ideas de esa corriente política. La puso al día a mi juicio. Y yo tuve en el doctor Battle siempre un gran colaborador; no fácil, porque el doctor Batlle si algo no era, era demasiado fácil, era un hombre con un empuje y unas ideas muy claras, de carácter fuerte. Pero siempre había una posición de lealtad”, comentó Lacalle.

Sanguinetti, por su parte, reconoció que tuvo casi una relación familiar con el ex presidente colorado: “Yo trabajé inicialmente con el padre, él era nuestro director en el diario. Yo estaba en el diario tempranito, esperaba la llamada de él. Era el primero que llamaba. Entonces tuvimos una relación muy estrecha. Jorge sobre todo era una persona con una gran imaginación”.PlayLas mujeres en el mundo de la política, y cómo les gustaría ser recordados a Sanguinetti, Mujica y Lacalle Herrera

El rol de la mujer en la política y la sociedad

Los tres ex mandatarios coincidieron en que la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida ha crecido exponencialmente, y esa tendencia seguirá en aumento.

“Las mujeres cada vez van a tener mayor presencia ineludiblemente en la política y en toda la sociedad. Porque están ganando el partido en las universidades, y el futuro necesita un gran de clasificación cada vez mayor. Las mujeres están transitando a favor de la corriente histórica. Más claro: los hombres no terminan la carrera por esto, por lo otro, y hay profesiones en las que es abrumador lo que está pasando. Inevitablemente ese fenómeno va a tener repercusiones en el campo político, y en todo lo demás. Es un proceso inevitable. Y no porque se lo regalan, sino porque se están imponiendo”, argumentó Mujica.

Sanguinetti, añadió: “El Poder Judicial ya es femenino; es mayoritariamente femenino. Quizás esta corte de justicia sea la última con mayoría masculina, porque son tres hombres y dos mujeres. Entonces uno de los tres poderes del Estado ya está en manos de las mujeres, mayoritariamente. Y como dice Mujica con razón, en todas las facultades, salvo una, la de Agronomía, y algunas de las ramas de Ingeniería, pero después en todas las otras hay mayoría de mujeres que se reciben. Entonces es una batalla que se podría decir que el Uruguay ya ganó. Sí hay rezagos, producto de la vida social. En el terreno social el avance ha sido extraordinario”.

“En este momento la intendencia de Montevideo va a ser de una dama, de una mujer, la principal intendencia del Uruguay. Las candidaturas a vicepresidente del ingeniero Daniel Martínez y de Lacalle Pou fueron mujeres elegidas por los candidatos. El avance se va produciendo sociológicamente, y culturalmente. Sin perjuicio de que anotemos que tenemos que evitar una crispación en este tema de género, y del feminismo, y el masculinismo, que si hay patriarcado o no. Porque como dice la Escritura, hembra y varón los hizo, y de la combinación de hombres y mujeres se produjo la historia de la humanidad y se deben seguir produciendo los mejores momentos de nuestra sociedad uruguaya”, completó Lacalle. Julio Sanguinetti recordó cuál fue el gran desafío de su gobierno tras 12 años de dictadura en Uruguay (NA)

La regreso de la democracia y los cambios políticos

Consultado por Morán sobre cuál fue su gran desafío al llegar al poder, tras 12 años de dictadura, Sanguinetti reconoció que el objetivo “era reconstruir la paz y el diálogo”: “Que el país volviera a reconciliarse y hablarse, teníamos muchos años de enfrentamientos. El país tenía que reconciliarse en la convicción de que la democracia nos impone a todos. Todo lo otro lo pusimos al servicio de esa causa: la política económica, social… El gran objetivo era ese. Llegar al término de los cinco años, y entregar en paz y tranquilidad la banda presidencial al que me siguiera. Por suerte lo pude hacer cuando le entregue la banda al doctor Lacalle. No podíamos fracasar en eso. Y así iniciar una democracia que hasta hoy resplandece, con nuestros debates, con nuestros enfrentamientos, con nuestras miradas distintas, pero todo al pie de la ley”.

La conductora luego le preguntó a Mujica sobre la llegada del Frente Amplio al poder en 2005. El ex mandatario sostuvo que, más allá de que la izquierda venía creciendo en el país, también hay que analizar los contextos: “Los grandes cataclismos o cambios políticos que tuvo este país, siempre estuvieron precedidos por fenómenos internacionales que repercutieron. En el año 50, el Partido Colorado pintó de colorado el país, ganó todas las intendencias, pocos años después perdió todo, salvo la de Artigas. ¿Había sido tan malo el gobierno? No. Los precios internacionales, por la recomposición del mundo, vinieron al suelo, y la misma crisis que llevó al Partido Colorado, barrió a Perón en Argentina. Barrió con toda la región. Eso iba más allá de los actores sociales. estas cosas participan en la historia también. La izquierda llegó en el 2005, venía creciendo, pero la crisis del 2002 le dio una mano, y le puso al Partido Colorado una especie de piedra. Pero si el Frente Amplio hubiese llegado antes, y hubiese comido la crisis del 2002…”.

Sanguinetti lo interrumpió para coincidir con esa idea: “Si seguimos un poco más para adelante, el Partido Colorado paga el tributo de la crisis, entra el Frente en 2005 y empieza a subir el precio internacional, y ahí se viven dos períodos de gobierno tranquilos. Luego, en 2014, los precios internacionales empiezan a bajar y para el gobierno del Frente la cosa ya se le complica. El país deja de crecer a aquel ritmo, y ahí empieza la alternancia. No es el único factor, pero es un factor determinante. Todos los países están impuestos al mundo porque ya no hay nadie independiente con la globalización actual, ni Estados Unidos ni China, ni nadie, todos somos interdependientes. Pero algunos somos más interdependientes que otros”.

“Este gobierno entró el primero de marzo, con un plan, una idea, a los 13 días vino la pandemia, y tuvo que salir a cambiar. Cuando vamos saliendo de esto, no nos encontramos con el mundo del 2003-2004, nos encontramos con un mundo averiado, porque nadie salió ileso, con un comercio que cayó un 17-18%, con 400-500 millones de empleos perdidos según la OIT. Por eso nunca se puede analizar nada sin mirar el contexto”, concluyó.