El duro descargo de Lali Espósito tras la cancelación de su show en Chile

Lali Espósito se encuentra en Chile y, desde que llegó, comparte en sus redes sociales imágenes de su feliz estadía. El motivo de su alegría era que iba a participar del cierre de la Teletón, un evento famosísimo que se lleva a cabo para fines benéficos.

Sin embargo esa felicidad quedó atrás porque a último momento, Lali Espósito no pudo salir al escenario y tanto ella, como su equipo y sus fans, se quedaron con la ilusión sin cumplir.

Una vez en el hotel, la cantante agarró su celular y se filmó contando lo sucedido para subirlo a sus Historias de Instagram y despejar las dudas sobre lo que había pasado.

El descargo de Lali Espósito

Sentada en la cama de su habitación, Lali Espósito mostró que aún seguía con el make up para el show que no fue y enfocó el vestido que se había puesto para la ocasión.

Entre tristeza y enojo, la exjurado de La Voz comenzó su relato y contó que ya estaba lista para salir al escenario pero, un inconveniente hizo que se quedara con las ganas.

Lali Espósito señaló que, como suele suceder en este tipo de espectáculos, venía todo atrasado y, también como suelen hacer todos los artistas, había que chequear los equipos de sonido. Para eso se necesitan diez o quince minutos, que se pactan con anticipación con la organización del show, según relató la cantante.

El problema sucedió cuando fueron a hacer ese chequeo. Se encontraron con cables desconectados, que faltaban enchufes, y demás trabas que debían resolver «pero no en diez minutos», indicó la actriz.

Finalmente, hicieron pasar a otros artistas y no alcanzó el tiempo para que Lali Espósito saliera a cantar frente a los miles de espectadores que la estaban esperando.

Aún así, la ex teen angel destacó la importancia de la recaudación final del evento, que tendrá un fin benéfico muy importante y ese era el cometido.

Qué pasó con el show de Lali Espósito en Chile

Durante la madrugada del domingo, Lali hizo un posteo en su perfil de Twitter para relatar qué fue lo que sucedió en la Teletón. "Yo estaba ready (preparada) e ilusionada. ¡Una bronca! Espero volver pronto, gracias al fandom que bancó y banca siempre", expresó y luego subió algunas historias a su cuenta de Instagram donde relató con detalles el problema técnico que tuvo la producción del evento.

Lali Espósito explicó los desperfectos técnicos que tuvo la producción del evento chileno y se mostró angustiada por no haber podido cantar para sus fanáticos. (Foto: Captura Instagram/lali)

La artista se grabó desde la habitación del hotel, mientas aún seguía teniendo el maquillaje con el que iba a dar su show. “Estaba lista detrás del escenario. Para los que no saben, pueden haber retrasos, errores técnicos, de todo. Y siempre, todos los artistas antes de salir chequean sus equipos personales y la presentación que está por hacer. Eso lleva un tiempo que uno pide y que coordinás previamente con la producción”, empezó a relatar.

Luego de eso, Lali explicó que se atrasó la transmisión de La Teletón, y por ende, se demoraron todos los horarios. “Cuando llegamos al escenario para salir a cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo estuviera bien, se encontró con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido sino que también se habían desconectado enchufes y tensiones. Teníamos que empezar un poco de cero el armado de nuestro set”, detalló.

Los fanáticos de Lali Espósito se enfurecieron con la producción del evento chileno y dijeron que fue «una falta de respeto» hacia la artista. (Foto: Captura Twitter/Lalichile_fc)

“Es importante que sepan lo que sucedió, y no que se especulen con cosas que no son”, recalcó Espósito en sus historias de Instagram. Fue así que enfatizó en que tanto ella como su equipo hicieron todo lo posible para dar el show en Chile pero que no llegaron con el tiempo y que la producción del evento decidió poner otro artista. “Terminó La Teletón y no salimos nosotros a cantar”, precisó Lali haciendo referencia a Los Viking’s 5, la banda que cerró la noche en su lugar.

Por último, hizo hincapié en que estaba muy apenada por no haber podido subir al escenario de la Quinta Vergara. “Mi fandom muy amoroso estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentirles”, dijo ella, angustiada por lo sucedido.

La reacción de los fans y de los medios chilenos ante la ausencia de Lali Espósito

Los medios locales del país vecino se mostraron sorprendidos por la ausencia de la cantante. Es que su presencia era una de las más esperadas del evento solidario, y muchos portales se preguntaron: “¿Por qué Lali no estuvo en La Teletón?”.

Antes de que la ex Casi Ángeles saliera a aclarar qué fue lo que pasó, sus fanáticos también estaban preocupados ya que la esperaron durante todo el día. “¡Suelten a Lali!”, gritaban varios de ellos en la Quinta Vergara. Por eso, se volvió viral en Twitter un video donde se los ve a los admiradores acercándose a la cantante mientras ella se retiraba del lugar.

Luego de irse de la Quinta Vergara, Lali Espósito habló con algunos de sus fanáticos que estaban esperando para verla. (Video: lalichile_fc – steffgarciat)

En la grabación se podía observar la tristeza y decepción tanto de Lali como de sus seguidores. “A las 6 de la mañana salí de Buenos Aires con la ilusión de cantar. Me voy a llorar un ratito”, expresó ella desde arriba del auto. “Ya te extrañamos mucho”, “Gritábamos como locos para verte”, fueron algunas de las palabras que le dijeron a su ídola.

Más allá de la angustia, Lali recalcó que el evento benéfico pudo superar la cifra de recaudación que tenían como objetivo. “Al final de cuentas, es lo que más me alegra”, expresó la cantante sobre la Teletón, que tenía como meta colaborar con 32 mil niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad física, tal como informaron en sus redes sociales oficiales.

