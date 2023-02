El día que se apagó la voz: cómo fue el último show de Frank Sinatra

Fueron seis canciones y un show que duró poco más de 20 minutos. Frank Sinatra tenía 79 años y aquel mini concierto del 25 de febrero de 1995, hace 28 años, quedó en la historia como el retiro del artista nacido en Nueva Jersey en diciembre en 1915, quedó en la historia como el día en que se apagó la voz.

Porque ése fue el apodo que se ganó Francis Albert Sinatra, de descendencia 100% italiana (de Génova por parte de madre y Sicilia por parte de padre), con oído absoluto para la música y un rango de bajo barítono para cantar, Sinatra fue por sobre todo “La Voz”. Pero también supo ser un calificado actor que cosechó en su carrera tres premios Oscar y cuatro Globos de Oro.

Con cuatro matrimonios (se casó con Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow y Bárbara Marx) y padre de tres hijos (Nancy, Frank Jr. -quien murió hace seis años- y Tina), Sinatra fue uno de los artistas más importantes de la historia de los Estados Unidos (y del mundo), como también un activo hombre de la noche y de controvertidas conexiones con la mafia: fue amigo de Lucky Luciano (precursor de la mafia italiana en Nueva York), de Bugsy Sigel (uno de los promotores de la ciudad de Las Vegas) y Sam Giancana (líder de la mafia de Chicago).

El concierto del 25 de febrero de 1995 tuvo lugar en la ciudad de Palm Desert, en California. Fue un espectáculo que, lejos de la masividad, se abrazó a la mayor intimidad posible: 1200 espectadores disfrutaron de la última vez de Sinatra cantando. Aquel evento fue una fiesta privada que sirvió como cierre de un torneo de golf que se realizó en el Desert Springs Resort and Spa del hotel Marriott.

El torneo llevaba el nombre del artista: Frank Sinatra Desert Classic. Y el listado de canciones que interpretó en esa ocasión fue “I’ve Got the World on a String”, “You Make Me Feel So Young, “Fly Me to the Moon (In Other Words)”, “Where or When”, “My Kind of Town” y una sexta canción, muy especial por el contexto en que se terminó dando: “The Best Is Yet to Come” (Lo mejor está por venir). Justamente, ese título es el epitafio de la lápida de Frank Sinatra en el Desert Memorial Park de Cathedral City, California.

El cantante, con problemas coronarios y también un principio de Alzheimer, murió a los 82 años, en mayo de 1998. Ya llevaba un año alejado de los lugares públicos y poco se sabía de él. Y sin bien el concierto de hace 28 años es formalmente su última presentación, fue en su cumpleaños 80 cuando Sinatra cantó para sus amigos por última vez.

Fue el 12 de diciembre de 1997 y lo acompañaron, además de sus familiares y amigos más íntimos, también estrellas de la música, como Ray Charles, Little Richard y Natalie Cole. La anécdota de aquella celebración tuvo que ver con el momento en que le cantaron el feliz cumpleaños. Sinatra, con una sonrisa, agradeció el saludó y sentención con sarcasmo: “¡Pero en toda mi vida escuché un coro peor!”.

El día que se apagó la voz: Palito Ortega, su conexión argentina

Frank Sinatra se crió en la calle y en los clubes de deportes. Le gustaba el atletismo, también la natación y muy poco ir a la escuela. Sin embargo, lo que más lo entusiasmaba era el boxeo, práctica deportiva que heredó de su padre, Anthony Martin Sinatra, quien fue profesional del boxeo en la categoría de peso Gallo. También por su papá se acercó a los otros clubes que marcarían su vida: los clubes nocturnos. Anthony era dueño de una taberna donde antes de cumplir los 10 años, el niño Frank comenzó a cantar en público.

Sus habilidades para manejar el escenario comenzaron a moldearse ahí pero su afición al boxeo le permitió otros talentos, como defenderse (o imponerse) usando sus puños y su físico atlético. Sus grandes manos lo convirtieron en una persona amenazante en sus tiempos de fama, en especial para los reporteros gráficos que le tomaban alguna foto inconveniente. En más de una ocasión, Sinatra avanzó sobre sus cámaras y las rompió. Y algunas veces la violencia incluyó los rostros de los fotógrafos.

Esas manos también siempre tuvieron cerca una botella de Jack Daniel’s. De hecho, la leyenda dice que Sinatra fue sepultado vestido de traje y con un bourbon apretado entre su pecho y sus manos. Las mismas manos que a fines de 1981 se abrieron y se apoyaron sobre el hombro de Palito Ortega, quien en una aventura empresarial que le salió muy mal, trajo a La Voz a cantar a la Argentina pero el dólar se disparó y el tucumano quedó en quiebra.

El cachet arreglado con Sinatra fue cuando un dólar costaba 1900 pesos de Argentina. Pero en agosto, en el momento de pagar, la moneda estadounidense había trepado a 7500. O sea, en pocos meses, subió un 400%. El cantante se enteró de las pérdidas millonarias de Palito y le ofreció una ayuda.

“Antes de irse del país -recordó tiempo después el propio Ortega-, me dijo: cualquier garantía que necesites en los Estados Unidos, el garante voy a ser yo. Y respondió a todo. Cumplió su palabra con creces. Mi admiración por él fue mucho mayor después de haberlo contratado”. A mediados de los 80, Palito se instaló junto a su familia en Miami, donde comenzó su recuperación económica. Con el padrinazgo de Frank Sinatra.

