El día que Cristina Kirchner mandó a “suturarse el orto” al peronismo

Un día volvió. Cristina Kirchner estuvo más de una década sin ir a la cumbre del Partido Justicialista, pero en la previa de las elecciones 2019 regresó. El martes 14 estuvo poco más de media hora, tomó la palabra, habló de unidad (aunque siempre con ella encabezando) y se fue.

Sin embargo, entre la ex presidenta y el peronismo hubo muchos cortocircuitos que no pasan desapercibidos. Por eso, cuando Hugo Moyano estaba entrando a la sede de Matheu, esas oficinas que Néstor Kirchner odiaba, tuvo que responder una pregunta que se caía de madura. Qué pensaba del regreso de la ex presidenta: “Los peronistas somos así. Un día decimos una cosa y al otro día otra”, sentenció. Contundente definición.

Ningún dirigente del peronismo quiso recordar los desplantes que les hizo la ex presidenta durante tantos años. Después de todo, del odio al amor, también hay un solo paso.

Y, menos aún, pensar en el audio que se filtró en 2018, de un llamado telefónico entre Cristina y su secretario, Oscar Parrilli, en el que se refería al partido de una manera muy despectiva.

“Hay que armar algo más joven, un sub 40”, decía la ex presidenta. Y Parrilli, siempre condescendiente, agregaba: “Yo coincido totalmente, tienen que aparecer caras nuevas. Nosotros tenemos que trabajar para los que vienen, no para nosotros”.

“A los del partido los dejemos hablando solo. En absoluto vamos a ir a pelear”, decía en aquel momento Cristina, antes de completar con una grosería que se convertiría en uno de los clásicos de su biblioteca de exabruptos: “Que se suturen el orto. Aparte acá (en Santa Cruz) nunca le dimos bola al partido. Nunca”.

