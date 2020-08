El curioso consejo de Duhalde a Alberto Fernández para “no terminar como un boxeador que no responde, como De la Rúa”

Eduardo Duhalde, presidente de la Nación por poco más de un año, recomendó a Alberto Fernández que dedique “tres o cuatro horas para él, para descansar”, ya que señaló que le advirtió que de lo contrario puede terminar como Fernando De la Rúa, quien “en los últimos meses era un boxeador que no respondía”.

El presidente se encuentra en funciones desde hace nueve meses y se mostró muy activo durante la pandemia del coronavirus (Covid-19). Entre sus medidas se encuentra la creación del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, al que “Chiche”, la mujer de Duhalde y exsenadora nacional, criticó por la presencia de quienes solo estuvieron “para la foto” en la reunión.

Duhalde relató que, durante los varios encuentros que mantuvo con Alberto Fernández, siempre le recalcó la necesidad de cuidarse. “Ayer (martes) a la mañana estuve con Alberto. Lo noto como siempre: aparentemente está bien“, sostuvo el ex jefe de Estado.

El referente peronista señaló que se enoja con el mandatario “porque un Presidente cuando no se cuida puede tener alucinaciones“.”Alucinaciones como tuve yo o tuvo De la Rúa: De la Rúa no contestaba, en los últimos meses era un boxeador que no respondía”, agregó el ex mandatario.

Duhalde junto al Presidente en 2019

De todos modos, Duhalde aclaró que no lo ve así a Alberto Fernández, pero advirtió que “puede pasarle si no se toma en serio que tiene que tener tres o cuatro horas para él, para discutir de fútbol, para jugar a la bolita, al chinchón con los amigos”.

“Se lo vengo diciendo desde el primer día. Se envejece muy rápido, hay que descansar, tener tiempo para uno, si quiere estar con la cabeza que funcione”, agregó el ex gobernador bonaerense, que agregó: “En momentos de crisis uno no puede ocuparse de todo“.

En tanto, Duhalde insistió en que la Argentina sigue “condenada al éxito”, una de sus históricas frases.

“Creo en la unidad nacional y en el encuentro de los argentinos y los que creemos eso somos optimistas“, resaltó el ex mandatario nacional en declaraciones y agregó: “El problema que tiene la Argentina no es lo que debe sino lo que no produce”.

La crítica de “Chiche” Duhalde

La ex senadora nacional consideró que en la reunión de este martes del Consejo Federal Argentina contra el Hambre hubo personas “convocadas solamente para la foto”, a la vez que destacó que la asistencia del Estado a través de la Tarjeta Alimentaria es mejor que el sistema de los comedores.

“No me gustan los comedores comunitarios. La gente debería poder elegir qué comprar y comer en su casa con las tarjetas alimentarias”, sostuvo la ex primera dama.

En declaraciones , la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que “tantísimo dinero que se vuelca en los comedores podría ir a las tarjetas alimentarias”.

“Chiche” Duhalde consideró que el Gobierno debe hacer cumplir las condiciones de los planes sociales

“Los ministerios que tienen que ver con lo social tienen que trabajar juntos para ahorrar recursos. El tema del hambre es una consecuencia que hay que mirar de todas las aristas”, subrayó la referente peronista.

Respecto a la reunión del pasado martes de la Mesa del Plan contra el Hambre, la dirigente política sostuvo que “hubo mucha gente, pero no se puede hablar de ver cómo se avanza en soluciones sin experiencia”.

“Se habló de tres ejes: la cobertura, llegar a todos; la calidad nutricional; y la producción de alimentos. Pero hay gente que fue convocada ayer solamente para la foto, igual que en diciembre”, se quejó.

El Consejo contra el Hambre en la reunión del martes

La ex primera dama señaló además que es importante que el Gobierno haga cumplir las condiciones sobre las que se entregan los planes sociales, como es el caso de la AUH, cuya contraprestación es enviar a los hijos a la escuela y contar con las vacunas al día.

“Cada día tenemos más planes sociales. Aparece un problema y los creamos. No puede ser. Hagamos uno solo, por encima de la linea de la indigencia y con contraprestación”, expresó Chiche Duhalde.