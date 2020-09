El Congreso de Perú aprobó el juicio político al presidente Martín Vizcarr

By GAM Multimedios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, quedó este viernes al borde de la destitución luego de que el Congreso unicameral admitiera una moción de vacancia (juicio político) tras la difusión de unos audios en los que el mandatario supuestamente pidió a un grupo de asesores que mintieran acerca de la contratación presuntamente irregular de un cantante.

El pleno del parlamento admitió la moción poco después de las 18 (las 20 en la Argentina), con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, según el diario limeño El Comercio. Ahora, el Congreso deberá establecer la fecha en que citará a Vizcarra para juzgarlo políticamente.

De acuerdo con las causas de vacancia presidencial establecidas por la Constitución, en este caso el Congreso solo podrá destituir a Martín Vizcarra si alega su “incapacidad moral permanente”.

“Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia; no voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo Vizcarra ayer en un mensaje por televisión, y denunció que era objeto de “un complot contra la democracia”.

En tanto, el primer ministro, general Walter Martos, calificó la iniciativa parlamentaria de “golpe de estado”. “Lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de la Constitución”, dijo Martos a la radio RPP.

El escándalo gira en torno a Richard Cisneros, un cantante al que el Gobierno contrató como conferencista y animador, y que alardea en medios de haber sido asesor del Gobierno. El caso estalló en mayo, cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por 10.000 dólares a Cisneros, un artista poco conocido en el medio local, en plena pandemia de coronavirus.

El escándalo creció esta semana al conocerse audios, que fueron difundidos durante una sesión del parlamento, en el que dos asesores mencionan a Vizcarra hasta cinco ingresos al Palacio Presidencial del polémico Cisneros. “Hay que decir que entró dos veces” en lugar de cinco, les pide Martín Vizcarra. “Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados”, agrega el presidente.

Si Vizcarra fuera destituido, al no tener vicepresidentes, deberá asumir el Ejecutivo el presidente del Congreso, Manuel Merino, y convocar a elecciones “de inmediato”, según la Constitución, que sin embargo no precisa un plazo para ello.