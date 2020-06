El audio sobre la expropiación de Vicentin que se hizo viral en las redes sociales

La decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar la empresa Vicentin generó una enorme polémica en todo el arco político y empresarial, con voces a favor y en contra de la medida. En las últimas horas un audio de Gustavo Lazzari, empresario pyme, economista y miembro del comité ejecutivo de Copal, en el que se manifestó en contra de la expropiación, se volvió viral a través de Whatsapp. En él, cuestiona los fundamentos que dio el Gobierno para llevar adelante la intervención y la decisión de mandar un proyecto al Congreso para expropiar la empresa.

Esta mañana Alberto Fernández defendió esa decisión de avanzar con la expropiación al señalar: “La verdad es que me preocupó mucho que la empresa termine en manos de capitales extranjeros. En la Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros. Para nosotros, ese mercado es muy importante porque gran parte de las exportaciones vienen por ese mercado”.

“¿Qué hicimos nosotros? Rescatar a Vicentin. Rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra o con el paso a manos privadas y capitales extranjeros”, sostuvo el jefe de Estado, que un día después de haber comunicado la medida aclaró que era una idea de él y no de Cristina Kirchner, líder del kirchnerismo, donde se encuentra la agrupación política La Cámpora, uno de los sectores que ideó el proyecto de expropiación.

Pin it Alberto Fernández en la reunión con los empresarios de Vicentin que se llevó a cabo en la Quinta de Olivos (EFE)

“Quiero compartir una reflexión respecto al tema Vicentin en tres palabras: robo, mala justificación, señal”, indicó el empresario en un audio que dura cerca de dos minutos y que se propagó rápidamente entre quienes miran con recelo la decisión del Gobierno. “La expropiación de Vicentin es técnicamente un robo. Es un robo por encargo, que es muy habitual en el mundo del hampa. No hay que usar otra palabra. No es estatización. No es intervención. No es expropiación. Es robo” , aseguró Lazzari en el audio.

Luego de esa introducción explicó que “Vicentin es una empresa enorme, 90 años, 20 empresas, actividades” y dijo que no pretendía meterse en detalles muy específicos porque “vale lo mismo si fuera un maxikiosco, Vicentin, Arcor o una casa de repuestos en Warnes”. Y siguió: “Es una empresa que tiene dificultades financieras y quiere continuar. Hay en la ley privada, en el derecho privado, mecanismos de continuación: convocatoria, quiebra, concurso de acreedores. Lo que sea. En un país normal Vicentin tendría crédito a largo plazo para salvar su problema financiero de corto plazo. No es nada del otro mundo”.

“En un país normal con moneda Vicentin tendría además una capacidad de endeudarse diez mil veces superior a la actual. 1300 millones de dólares es menos que lo que ESPN le paga a la NBA por transmitir los partidos de esta temporada. 1300 millones de dólares es menos que la sumatoria del valor de los jugadores del Real Madrid y el Barcelona”, indicó el empresario, poniendo como ejemplo a dos de los equipos de fútbol más importante del mundo.

Pin it Los vecinos de Avellaneda, Santa Fe, donde está Vicentin, se manifestaron en contra de la medida del gobierno nacional

“Los 350 millones de dólares que supuestamente Vicentin le debe al Banco Nación es menos que la delantera del Barcelona. Entonces dejémosnos de joder. Porque estamos hablando de números chiquitos para una empresa global. Primer exportador en un montón de rankings de materia primas y de manofactura de origen agropecuario. Así que déjense de joder con esa estupidez”, afirmó. Y agregó: “El punto central es que Vicentin quiere seguir laburando, por lo tanto no puede ser robada. No puede ser expropiada. ¿Está claro? El caso Vicentin es un robo”.

Luego detalló el segundo punto de su argumento en el que dijo que “es un robo por encargo” que es “es exactamente igual a cuando un desarmador de autos le dice a un pibe chorro ‘traeme un Gol que me pidieron una luneta’”. En esa línea, sostuvo que el plan de acción del oficialismo “está mal fundamentado” y dividió las fundamentaciones en dos. “Fundamentación uno: soberanía alimentaria. Estupidez. Fundamentación dos: empresa testigo . Empresa testigo se hace cuando queres abaratar los precios. Vicentin vende al exterior. Tiene que subir los precios, no abaratarlos” , reflexionó.

También enumeró un tercer argumento en el que supuestamente hacen para proteger a pequeños agricultores. Con dureza, afirmó: ″Se los violan todos los días. Le pagan $45 el dólar, les mandan los cuatreros en línea con los intendentes y le afanan la hacienda, le rompen los silos, y dicen que lo hacen por los agricultores. Es para cagarse de risa”.

Pin it El empresario Gustavo Lazzari (Captura Youtube)

“La realidad es que la están robando. No hay argumentación para el robo. El gordo valor no buscaba argumentos para robar. Robaba. Era más digno que estos”, sostuvo el empresario, para después volver al principio de su argumentación para hacer hincapié en la palabra “señal”. “Yo tengo una pyme de 55 años. La empezó mi viejo y mi tío, la continúo yo y espero que la continúen mis hijos. Todas las empresas argentinas nacieron igual que Vicentin. En un garage, comprando y vendiendo cualquier cosa. La señal es que cuando el Estado quiere te expropia como se le canta. Da tres argumentaciones boludas para las centros urbanos y te roban”, señaló Lazzari.

Por último, resumió cuál era su conclusión. “El que invierte es un imbécil, el que progresa, el que trabaja es un idiota. Porque el Estado es el dueño cuando quiere, cómo quiere, de todo nuestro esfuerzo”, advirtió, al tiempo que afirmó: “Me pongo en la primera línea de la defensa de Vicentin. Es la defensa de la propiedad privada, es la defensa de la Constitución, es el freno a estos zapatras. Es el freno a esta gavilla de ladrones. Así que viva la libertad! Defendamos Vicentin. Defendamos la propiedad privada”.

8 Visitas