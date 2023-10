El ascenso, sin fútbol por más de tres meses: cómo afecta a los clubes según jugadores, técnicos y dirigentes

Es difícil imaginar la vida sin fútbol, una pasión que cambia la vida de muchas personas cada semana. Sin embargo, el ascenso argentino podría servir como muestra de un escenario desolador para los hinchas y para los clubes.

Mientras comienza el reducido para subir a la máxima categoría y se define la permanencia en la Primera Nacional, para 16 equipos ya terminó la temporada y no volverán a jugar hasta el último fin de semana de enero o el primero de febrero. ¿Cómo viven los futbolistas, entrenadores y dirigentes este receso?

En líneas generales, las instituciones del ascenso no están bien económicamente, sobre todo después de la pandemia. Muchos clubes no tienen actividades e instalaciones que mantengan la masa social activa, por lo tanto hay miles de hinchas que dejan de pagar la cuota hasta que su equipo vuelva a la cancha.

La cancha de Atlanta, sin fútbol hasta el próximo torneo. (Foto: Atlanta)

Los clubes: entre armar el equipo y cuidar la economía

Marcelo Santoro, secretario general de Atlanta, describió la complejidad del asunto: “Nosotros habíamos afrontado un presupuesto muy alto, trajimos jugadores de renombre y armamos un proyecto siempre basado en los ingresos de la institución para honrar los compromisos del club, pero quedar fuera de la competencia crea un inconveniente muy grande porque no se venden entradas, aunque nos sostienen los socios que pagan la cuota en las 22 disciplinas que hay”.

El dirigente explicó: “La situación de Atlanta es atípica porque vendimos jugadores, tenemos contratos de publicidad y el aporte de AFA por la televisación. Además, estamos al día”. Sin embargo, Santoro contó que no están exentos del problema: “Una vez que se cierren las competencias, veremos cómo podemos ensamblar lo que tenemos con lo que queremos. Decir que hoy empezamos a formar el equipo, sería una falacia; los primeros refuerzos seguramente lleguen en diciembre, porque pagar sueldos sin competencia no hace más que aumentar el presupuesto”.

Por último, el secretario general de Atlanta aseguró que “traer jugadores de acá a cuatro meses con la incertidumbre económica que atravesamos, es difícil, pero competir con los países limítrofes que pagan seis o siete mil dólares es imposible”.

Mateo Levato, delantero de Patronato. (Foto: Mateo Levato)

Los jugadores: sin fútbol no hay motivación

Los futbolistas son trabajadores y deben seguir presentándose durante estos meses. ¿Dónde encuentra la motivación un jugador que no puede competir?

Mateo Levato, delantero de Patronato, se lo planteó: “Es complicado entrenar sin motivación, porque el torneo terminó dos meses y medio antes para el que no entró al reducido”. La incertidumbre invade los vestuarios del ascenso: “Los equipos se van moviendo para el año que viene y también para traer técnicos, que es lo que nos pasa a nosotros; todavía no sabemos quién va a dirigirnos”.

“Es raro entrenar en noviembre pensando que el primer partido oficial quizá lo juegues en febrero. Es complicado para el club también, porque hay muchos sueldos colgados y jugadores que pueden irse a otros clubes; tal vez contás con alguien en diciembre y en enero está en otro lado. El que tiene contrato vive una realidad diferente porque ya está pensando en el equipo”, cerró Levato.

Facundo Butti, defensor de All Boys. (Foto: Indio Carrasco/All Boys)

Facundo Butti, defensor de All Boys, opinó: “Son varios meses, es difícil. Principalmente, hay que tratar de entrenar para no perder el ritmo, pero lo más lindo es la competencia dentro de un torneo”.

El futbolista usó la cinta de capitán en varias ocasiones, aunque se perdió los últimos encuentros por molestias físicas. Por eso, explicó que se hace aún más cuesta arriba sin el roce de los campeonatos: “Siempre volver después de una lesión que te deja fuera todo un año es complicado, pero se necesita el ritmo de partido”.

Walter Otta, entrenador de Estudiantes de Caseros. (Foto: EFE)

Los entrenadores: cómo armar un equipo sin jugadores

Los entrenadores también sufren esta situación. Walter Otta, director técnico de Estudiantes de Caseros, reveló cómo lo afronta él, que padeció un éxodo de jugadores: “Este mes lo planificamos dando vacaciones entre 3 y 4 semanas, dependerá de cómo vaya el armado del plantel, ya que quedan muy pocos futbolistas con contratos. Contamos con 14 jugadores profesionales y algunos chicos del club”.

“Desde el rol de entrenador, no participar del reducido y entrenar sin objetivos a corto plazo es difícil, pero es la parte que nos toca. El año pasado nos tocó jugar la final del reducido y ahora nos toca pasar por esto. No nos queda otra que planificar para que los jugadores no estén tanto tiempo parados: vamos a trabajar hasta lo más cerca posible de las fiestas y luego haremos la pretemporada a partir de enero”, aseguró Otta.

Este domingo habrá ocho equipos más que cierren la temporada dos meses antes de que termine el año, sumándose a la lista de los dieciseis. Miles de hinchas se morderán las uñas durante quince semanas, extrañarán entonar las canciones de su club, se quejarán por la falta de fútbol y despotricarán contra quienes toman las decisiones. Todo quedará en un segundo plano cuando vuelva a girar la pelota que unos pocos pincharon.

