El agua en Plottier tendrá un aumento del 30%

El mes pasado, las autoridades de la Cooperativa de Agua Potable de Plottier solicitaron al Concejo Deliberante un incremento del 40% de la factura domiciliaria. Para explicar esta solicitud se acercaron a una reunión.

Pero esta vez no todos los ediles quedaron conformes con la explicación sobre los aumentos que debió afrontar la cooperativa para solicitar un nuevo incremento tarifario. Y fueron Marisa Torres San Juan, del Movimiento Ciudadano Activa y referente de UNO, Matías Ramos, por Evolución, y la oficialista, Malena Resa.

“La Cooperativa no presentó un programa para mejorar su recaudación. Si aumenta, aumenta solo para los que pagan, y creo que eso se tiene que terminar. No apoyé el aumento porque no informaron la cantidad de usuarios de la cooperativa, ni cuántos empleados tienen y solo dicen que está desfasada la tarifa porque en un semestre decidieron no aumentar durante la pandemia”, explicó a LM Neuquén Torres San Juan.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Pinilla, indicó que sólo autorizaron el 30% de aumento y no el 40% cómo habían solicitado y además que el aumento será a partir de este mes y no de manera retroactiva como había solicitado la cooperativa.

Ramos explicó que habían presentado un proyecto de comunicación a la Cooperativa de Agua, que ingresó por minoría, junto a Resa y Torres San Juan, para solicitarle a la Cooperativa de Agua la presentación del balance y cantidad de socios para transparentar su solicitud de pedido de aumento de tarifa. “Creíamos que no teníamos tanto apuro, ya que este mes ya está facturada el agua, pero no lo acompañaron los demás concejales y fue aprobado el aumento”, concluyó.