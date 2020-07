EEUU: vacuna de Moderna produjo anticuerpos que neutralizaron el coronavirus

By GAM Multimedios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La compañía de biotecnología estadounidense Moderna dijo el martes que su vacuna contra la Covid-19 entrará en la fase final de pruebas en humanos el 27 de julio, convirtiéndose en el primer laboratorio en hacerlo.

La compañía de biotecnología estadounidense Moderna anunció este martes que su vacuna contra el Covid-19 produjo anticuerpos que neutralizaron el virus en los pacientes involucrados en la investigación.

En un comunicado de prensa explicaron que “en el día 43, se observó actividad neutralizante contra el SARS-CoV-2 en todos los participantes evaluados” y agregaron que “el ARNm-1273 fue generalmente seguro y bien tolerado”.

La vacuna candidata contra el virus, ARNm- 1273, fue evaluada en un programa de vacunación de dos dosis administradas con 28 días de diferencia en 45 participantes adultos y sanos de entre 18 y 55 años. Los voluntarios recibieron su primera vacuna entre el 16 de marzo y el 14 de abril de 2020.

De acuerdo a los resultados publicados en el New England Journal of Medicine, los niveles de anticuerpos neutralizantes producidos fueron equivalentes a la más de la mitad de lo que se observa en pacientes que se infectan y se recuperan.

Ante los resultados positivos, la vacuna entrará en la fase final de pruebas en humanos el 27 de julio, convirtiéndose en el primer laboratorio en hacerlo.

“La vacuna mRNA-1273 indujo respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes, y no se identificaron problemas de seguridad limitantes de los ensayos. Estos hallazgos apoyan un mayor desarrollo de esta vacuna”, señala el informe publicado en el diario New England Journal of Medicine.

El ensayo se hará con 30.000 participantes en Estados Unidos, la mitad de los cuales recibirán la vacuna en dosis de 100 microgramos mientras a la otra mitad se le administra un placebo.

Además detallaron que “los resultados de los participantes en las cohortes de dosis iniciales que recibieron la vacuna y fueron evaluados en puntos de tiempo predeterminados reafirman la evaluación positiva de datos provisionales y muestran que el ARNm-1273 indujo respuestas inmunes rápidas y fuertes contra el SARS-CoV-2″.

Los efectos adversos registrados no fueron graves y en su mayoría fueron transitorios. Entre ellos se registraron, fatiga, dolor de cabeza y fiebre.