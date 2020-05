EEUU: la recuperación económica depende de una vacuna para el coronavirus

Lo aseguró el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Más de 30 millones de personas están desempleadas en el país.

La economía de Estados Unidos no se recuperará por completo del impacto de la pandemia del coronavirus sin una vacuna, estimó este domingo el jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Luego de que más de 30 millones de personas perdieron su trabajo y muchas empresas cerraron en todo Estados Unidos, el presidente de la Fed, el banco central estadounidense, advirtió que tomará tiempo para regresar a la normalidad.

“Pienso que se verá una recuperación firme de la economía durante la segunda mitad del año”, dijo Powell en el adelanto de una entrevista con el programa 60 minutos del canal CBS, cuya totalidad será difundida la noche de este domingo.

"Sin embargo, para que la economía se recupere totalmente, las personas deberán recuperar la confianza y quizás habrá que esperar a la llegada de una vacuna", agregó sobre las consecuencias del coronavirus en Estados Unidos.

“This economy will recover. It may take a while. It may take a period of time. It could stretch through the end of next year. We really don’t know,” Federal Reserve Chairman Jerome Powell told Scott Pelley.





La Fed tomó medidas incluso antes de que se implementaran las restricciones económicas, reduciendo las tasas e inyectando billones de dólares al sistema financiero y en programas de préstamos a pequeñas y medianas empresas, y a gobiernos locales y estatales.

Pero Powell insistió en que la economía probablemente necesitará nuevos desembolsos públicos para los trabajadores y las empresas de Estados Unidos para recuperarse, más allá de los casi tres billones de dólares ya aprobados por el Congreso.

La crisis “llegó tan rápidamente y con tanta fuerza que realmente no podés poner en palabras el dolor que siente la gente y la incertidumbre que enfrenta”, dijo en la entrevista.

El gobierno de Donald Trump promete administrar a los estadounidenses cientos de millones de dosis de una vacuna de aquí a enero de 2021.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia del coronavirus, con 1,46 millones de contagios y unas 88.700 muertes desde que se registró el primer deceso vinculado al virus a principios de febrero.

