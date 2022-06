EEUU: Corte Suprema anula el derecho al aborto

La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Justicia emitió ayer un polémico fallo que arrebata a las mujeres su derecho constitucional a nivel federal al aborto, protegido durante casi medio siglo, y deposita la decisión en cada uno de los 50 estados que conforman el país.

El fallo detonó de inmediato manifestaciones –en favor y en contra- frente al máximo tribunal en Washington, así como en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, y motivó que al menos siete estados decidieran criminalizar el aborto de inmediato, aunque se estima que esa cifra aumentará a 26 en los próximos 30 días, incluidos algunos de los más poblados del país, como Texas.

Hasta anoche, Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma y Dakota del Sur habían prohibido el aborto y se esperaba que en estos días se sumaran otros cinco. “Que nadie se equivoque” El liderazgo político de Estados Unidos, representado por el mandatario Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se manifestó en contra del dictamen conservador y se comprometió a buscar revertirlo a través de una legislación. Por ello, los tres líderes pidieron el apoyo de la población en las elecciones de noviembre, cuando debe renovarse una tercer parte del Senado y la totalidad de la Cámara baja.

“Que nadie se equivoque: esta decisión es la culminación de un esfuerzo deliberado durante décadas para alterar el equilibrio de nuestra ley. Es la realización de una ideología extrema y un trágico error de la Corte Suprema (…) debemos elegir más senadores y representantes que codifiquen el derecho de la mujer a elegir en la ley federal una vez más, elegir más líderes estatales para proteger este derecho a nivel local” afirmó Biden. “Los republicanos están tramando una prohibición del aborto a nivel nacional. No se les puede permitir tener mayoría en el Congreso para hacer eso. Ese es su objetivo”, coincidió Pelosi.

“Esta es una crisis de atención médica, porque millones de mujeres en Estados Unidos se irán a la cama esta noche sin acceso a la atención médica y reproductiva que tuvieron esta mañana”, apuntó por su parte Harris. Ímpetu electoral El fallo de la mayoría conservadora, que había sido filtrado desde el mes pasado por el portal Político, tiene el potencial de energizar a los votantes demócratas, especialmente a los jóvenes y las mujeres, y alterar la dinámica política del año electoral, pues se consideraba casi un hecho que los demócratas perderían el control de ambas cámaras del Legislativo rn duro golpe para Biden. Públicamente, el ex presidente Donald Trump reaccionó al dictamen festejando la decisión de la Corte como una victoria política personal pero The New York Times reportó que en pláticas privadas con seguidores conservadores, el exmandatario reconoció que era una decisión negativa políticamente para los republicanos, pues tiene el potencial para unir en contra de los republicanos a las mujeres de comunidades suburbanas que ayudaron a Biden a ganar las elecciones presidenciales de 2020.

La Academia para la Vida del Vaticano elogió la decisión de la máxima corte estadunidense, afirmando que desafía al mundo entero a reflexionar sobre las cuestiones relativas a la vida. “Terriblemente equivocado” El fallo de la mayoría conservadora tuvo su origen en una legislación aprobada en el estado de Mississippi que prohibía el aborto después de las 15 semanas de gestación del feto, en lo que fue visto por expertos como una medida abiertamente inconstitucional que tenía como propósito, justamente, colocar el tema en la agenda de la Suprema Corte.

La sentencia anula la histórica decisión de 1973 en el caso conocido como Roe versus Wade, que reconoció el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo Estados Unidos. A favor de eliminar la constitucionalidad del aborto votaron cinco magistrados: Samuel Alito, Clarence Thomas, Brent Kavanaug, Neil Gorsuch, Amy Connie Barret (estos tres designados por Trump) y su presidente John Roberts, aunque aclaró que su voto era por el caso concreto de Missisisppi y no contra el de Rose vs Wade. Los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y el magistrado saliente Stephen Breyer se manifestaron contrarios a la decisión conservadora.

"(El fallo Rose versus Wade) estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales… y ha inflamado el debate y profundizado la división. Es tiempo de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo",

