Editorial – Opinión Prestada “JxC volvió a respaldar a Larreta y puso la mira en la Corte”

Los principales referentes de Juntos por el Cambio se volvieron a ver las caras este lunes en un nuevo encuentro virtual, que se viene repitiendo semana a semana. En una reunión más breve que las anteriores, se enfocaron en la agenda legislativa que se aproxima, ratificaron una cerrada defensa a Horacio Rodríguez Larreta y pusieron la mira en el rol de la Corte Suprema, que acumula cada vez más casos de trascendencia institucional y política para resolver. “Que hagan algo”, fue el resumen de uno de los presentes respecto al ánimo sobre los jueces supremos. En el Zoom, los líderes de JxC analizaron los diferentes escenarios que se avecinan para la Corte Suprema, que tiene que definir la situación de tres jueces a los que el oficialismo les revocó sus traslados y también ya tiene en su poder la presentación de Rodríguez Larreta por los fondos de coparticipación que Alberto Fernández decidió quitarle. En la oposición están los escépticos que creen que los jueces del máximo tribunal “no se van a animar a ponerle un freno a Cristina Kirchner” y otros que son más optimistas y consideran que “hay una mayoría que sabe lo que está en juego”. “¿Cuánto los podés defender si después no fallan de manera coherente con sus propias acordadas?”, analiza uno de los presentes en relación a la postura que viene teniendo JxC respecto a la intención kirchnerista de ampliar los miembros del tribunal. Germán Castelli, uno de los jueces desplazados por el Senado: “De prepo no me van a sacar” No es un tema nuevo en los encuentros virtuales de Juntos por el Cambio. Desde que comenzó la pandemia y la Corte extendía la feria extraordinaria cada vez que el Gobierno prorrogaba la cuarentena las críticas se repetían por la inactividad del Poder Judicial. Miguel Pichetto, por ejemplo, es uno de los que más insistía con la lógica de una Corte Suprema “ausente”. Ahora, con el Tribunal en el centro de la escena, las críticas van en aumento. En la reunión de este lunes habían acordado que no trascendiera que estaban alertas a los pasos que diera la Corte. Sobre todo porque querían evitar dar la imagen de que estaban presionando a los jueces. Sin embargo, entre los doce que estuvieron presentes ese debate se terminó filtrando, una situación que se repite a menudo. Buscan acordar qué es lo que van a informar de cada reunión, pero siempre termina pasando que alguno habla de más o primerea con algún dato que termina rompiendo ese acuerdo. Polémica por la “venganza” de Kicillof contra Tandil por el coronavirus En esta oportunidad, la “agenda oficial” estaba vinculada a temas parlamentarios: el proyecto que establece un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, el Presupuesto 2021 y la modificación de la coparticipación en perjuicio de la Ciudad de Buenos Aires fueron los ejes principales del debate. Sin embargo, gran parte de los temas fueron enfocados desde la pelea que se desató entre el gobierno nacional y el porteño, producto del reparto de fondos para la Policía de la Ciudad pero también por la tensión respecto al retorno de las clases presenciales. Sobre este último punto, los referentes del principal espacio opositor definieron que sería el interbloque de diputados el encargado de emitir un comunicado para respaldar a la administración larretista. Bajo el título “Necesitamos recuperar los espacios de encuentros educativos”, apelaron a la “coherencia de las autoridades nacionales” y a la “reflexión de los sectores sindicales”. Vuelta a clases: polémica entre Nación y Ciudad por las aulas al aire libre Sin embargo, el mayor punto de tensión sigue estando en el tema de los fondos, que unas horas después comenzaría a ser debatido en el Senado, con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para cambiar la forma de asignación de recursos para la Ciudad. El objetivo es volver al 1,4% que recibía la administración porteña hasta 2015 y que los fondos para la policía surjan de un monto que se actualiza año a año por un coeficiente. Ese monto, según la Ciudad, es la mitad de lo que hoy se gasta en la fuerza. Del encuentro participaron Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Humberto Schiavonni, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Juan López y Pichetto.

(Fuente www.perfil.com).