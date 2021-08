Dyhzy mostró su nuevo DNI no binario Tani Fernández: «Estoy muy feliz»

DYHZY anunció a través de la red que cambió su DNI después de que Argentina permitiera que las personas «no binarias», que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes con una «X», una iniciativa hasta ahora inédita en América Latina.

«Un plástico ni dice quien sos ni define tu identidad ni nada por estilo, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, asique estoy un poqui (sic) feliz», dijo Tani Fernández .

Qué dijo Dyhzy sobre el DNI no binario

Meses atrás ya se había referido al DNI y su identidad en una entrevista con Filo. “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, había dicho en referencia al nombre «Estanislao«.

“Cuando el Estado reconoce una ley esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, sostuvo . “Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, sentenció Tani, quien se desempeña como DJ.

“¿No binario es que no te identificas con ningún género?”, fue una de las preguntas que recibió. “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, respondió.

Argentina presentó el documento de identidad no binario

Argentina presentó el primer documento nacional de identidad con la opción «x» para definir el género no binario (masculino o femenino) de aquellas personas que así lo soliciten, según lo establece un decreto firmado por el presidente, Alberto Fernández, que pone al país a la vanguardia en este plano en América Latina, una iniciativa que se une así a otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda que ofrecen esta opción. La norma establece la posibilidad de incorporar una tercera opción con el objetivo de resguardar el derecho a la identidad de género, contemplado por ley desde 2012.

El Gobierno oficializó la medida en un decreto publicado en el Boletín Oficial, que especifica que personas con identidades no binarias pueden acceder a un DNI y a un pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida. Podrán acceder a este derecho, acudiendo a las oficinas públicas correspondientes, las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI y también las extranjeras que residen en el país y tienen documento argentino.

De esta forma, en el campo del sexo no solo se podrá optar por las categorías «M», de masculino, y «F», de femenino, sino que también se podrá elegir la opción «X», un formato con el que una de las personas asistentes al acto se mostró abiertamente en contra, gritando: «no somos una x».

