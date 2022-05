Dudas e indignación en Plottier: qué hay detrás de la calle Javier Milei

La popularidad de ciertos personajes de la actualidad política parece no tener límites y lo que ocurre a la vera de la ruta 22, en la zona de China Muerta,es una clara prueba de ello. En plena chacra, un loteo que no tiene más de 20 casas

Al menos así lo advierte Google Maps. Las otras cuatro calles no están nombradas y al parecer, ninguno de los vecinos del lugar está enterado de la situación. Durante una recorrida , se pudieron recolectar datos para dilucidar lo que ocurre en este barrio.

«No tengo ni idea. Ninguna de estas calles tiene nombre», contestó Carla, que vive en una de las esquinas de la calle Javier Milei, que recorre 500 metros del loteo. Inmediatamente, la mujer tomó el teléfono para llamar a una de sus vecinas y consultarle, pero ella tampoco había escuchado tal cosa alguna vez. Su hijo pequeño, que estaba a su lado, también se animó a declarar que no sabía nada.

La calle Javier Milei en Plottier.

Unos metros más adelante está la casa de Claudio. «Si esa calle se llama Javier Milei, que lo borren», fue lo primero que dijo al enterarse de la novedad. Y aclaró: «Sea Milei, Macri, Fernández, cualquiera. Que lo saquen». A la vez que se preguntó qué tiene que ver el diputado nacional libertario con ese sector de China Muerta.

En la siguiente esquina, en uno de los lotes de una hectárea y media que componen la zona, alquila una vivienda Luciano. Otro vecino que nunca supo nada al respecto y que reforzó el hecho de que las calles de allí no fueron nombradas. «No me importa mucho el nombre que le pongan. Sé quién es Milei, pero no estoy muy al tanto de la política», reflexionó el joven.

Lo cierto es que cambiar o editar los nombres, la ubicación o algún otro detalle a las calles de Google Maps, es bastante accesible. Por lo que no queda más que pensar que algún seguidor de quien promete ser el próximo presidente de la Argentina, se haya lanzado a hacer esta modificación.

-> Así reaccionaron en las redes

Twitter es la red social por excelencia en la que los usuarios aprovechan para opinar sobre todo y dejar sus reacciones. El perfil @StarkDSC fue el encargado de dar a conocer el particular nombre de esta calle en Plottier.

«Todavía no asumió y Javier Milei ya tiene su primera calle en Neuquén. Me vuelvo completamente loco jajaja», escribió el tuitero y adjuntó una captura de pantalla del mapa.

El posteo tiene más de 1.500 «me gusta». Pero también están los que se animaron a comentar al respecto. «Mañana me mudo de casa»; «Neuquén, allá voy»; «Aguante Neuquén, vieja»; «Pensé que era joda, pero es verdad»; «¿Me llevás hasta Javier Milei entre Maslaton y Roca?», fueron algunas de las respuestas que tuvo esta noticia.

