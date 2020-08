Dos familias tienen casi toda la tierra para hacer casas en Plottier y Neuquén Capital

By GAM Multimedios

Dos familias son dueñas de gran parte de la tierra privada urbanizable que se necesita para nuevos barrios: Patrón Costa, al norte de Plottier, y los sucesores de José Fava, en el noroeste capitalino. Se trata de terrenos ociosos que llevan años en una puja de intereses.

Hay media docena de pedidos de expropiación en la Legislatura que no se tratan y todos los intentos de llegar a un acuerdo negociado se diluyeron sin avances. La reactivación del Procrear vuelve a poner en primer plano la cuestión de la tierra.

Los dueños de las tierras que están en el foco del debate cobran servidumbre de las explotaciones petroleras en las zonas periurbanas de Plottier y Neuquén. En territorio de los Patrón Costa hay 160 pozos y en el de Fava, otros 70.

Trámite de sucesión

Los sucesores de Fava son dueños de unas 200 hectáreas en Valentina Norte Rural, con un trámite de sucesión que cumplió medio siglo y sigue en un laberinto administrativo. Dentro de esa propiedad, en un área de 60 hectáreas, se desarrolló el barrio Los Hornos, donde viven hoy cerca de mil familias.

En 2005, el ex gobernador Jorge Sobisch hizo un estudio técnico para comprar las tierras de Fava, a pedido de las familias de Los Hornos. Obtuvo el visto bueno técnico, pero no avanzó. En 2018, el ex intendente Horacio Quiroga prometió a los vecinos la expropiación a través de la Ley Nacional de Barrios Populares, pero quedó en la nada. En la Legislatura hay proyectos para expropiar las tierras de Fava desde 2012. Este año ingresaron dos más, a partir de la trágica muerte de un niño por la demora en regularizar los servicios (ver aparte).

En Plottier hay una situación similar con los Patrón Costa, una familia oriunda de Salta que es dueña de 8700 hectáreas, el 62% del ejido. La ciudad se quedó sin grandes extensiones para crecer y reclama la utilidad de esos terrenos desde 2013.

En 2015, el Concejo Deliberante votó la utilidad pública, pero la Legislatura no se dio por enterada. Hay dos proyectos en la cámara provincial que terminaron en archivo y este año se presentó el tercero, para expropiar al menos las 900 hectáreas de Patrón Costa que están al sur de la Autovía.

Como no se llega a un acuerdo por la tierra privada, la única disponible es estatal: el llamado Foro de la Meseta, en la franja que le pertenece al municipio de Neuquén, y el lote Z1 y otras fracciones de propiedad provincial.

Tanto los terrenos de Fava como los de Patrón Costa están ociosos. No hubo producción agrícola ni inversiones en décadas.

A medida que el conglomerado de Neuquén capital crece, la puja por esas tierras se agudiza, mientras miles de familias siguen sin poder acceder a un lote para hacer su casa. El año pasado, la familia Patrón Costa propuso un desarrollo inmobiliario privado en las 930 hectáreas que el municipio de Plottier pide expropiar. No los autorizaron.

Andrés Peressini, ex intendente de Plottier y diputado por Siempre, contó sobre los Patrón Costa: “Presentaron el año pasado una urbanización de más de 900 hectáreas y dijimos que no, porque debe ser paulatino y acorde al crecimiento de la ciudad para prever la apertura de calles, el tránsito y los servicios”.

“La familia está interesada en su proyecto de urbanización y, si no se da la expropiación, estamos abiertos a permitirlo, pero hay que respetar el Código de Planeamiento, que también establece a cambio un banco de tierras”, detalló.

Recordó que el pedido de expropiación municipal es por las mismas 930 hectáreas, con la idea de urbanizar 10 mil lotes como máximo en un plazo de 10 años.

-> La meseta, la única opción

El Foro de la Meseta es la única disponibilidad de tierras para urbanizar que posee la ciudad y la adjudicación de lotes sigue avanzando pese a algunas demoras en la instalación de los servicios como consecuencia de la pandemia.

Días atrás, el Foro de la Meseta inició la entrega de la segunda etapa de 224 lotes, mientras se avanza en la tercera, donde se prevé la entrega de otros 487 terrenos. El Foro lleva entregados cerca de 1000 lotes. Actualmente, indicaron que están a la espera de los resultados de gestiones para tramitar créditos Procrear.

-> Fava: la muerte de un niño reavivó el debate

La madrugada del 24 de junio de este año, un niño de 12 años falleció al incendiarse su vivienda en Los Hornos. El fuego se produjo por una sobrecarga provocada por el uso de electricidad para calefaccionar la casa.

Esa tragedia reavivó el debate sobre la regularización del barrio y la expropiación a la familia Fava. El Frente de Todos presentó un pedido para expropiar al menos las 60 hectáreas de Los Hornos.

Larga espera

Soledad Salaburu, diputada del bloque, señaló: “Todos los avances en el barrio son mediante amparos, primero el agua y después la luz en algunas zonas, pero llevan décadas sin la solución de fondo”.

La legisladora provincial recordó que hasta la escuela del barrio se construyó a 20 cuadras por el conflicto con las tierras.

En ese sentido, la diputada provincial del Frente de Todos expresó: “No hay voluntad política para tratar la expropiación de las tierras y no sabemos dónde está la traba, porque esto fue una promesa en varias campañas electorales”.

El bloque Demócrata Cristiano también presentó un proyecto de expropiación de todas las tierras a nombre de la sucesión Fava.

Elizabeth Campos, legisladora de esa fuerza, le dijo a este diario: “Los terrenos entraron en un abandono que propició la toma tan grande que tenemos hoy y se necesita que Provincia compre, porque en algún momento existió la posibilidad de acordar con los herederos , pero no está claro por qué no se logró; si es un problema judicial o político”.

Mientras la situación demora en encontrar una salida, a nivel político en la Legislatura provincial y en los tribunales judiciales por pleitos a nivel sucesorios, las urgencias en materia de urbanización y habitacional se torna cada vez más acuciante.

