DNI no binario en Neuquén: ¿cómo se implementó desde su lanzamiento?

Siete meses del acto encabezado por Alberto Fernández el 21 de julio del 2021, recordado -en parte- por la polémica que generó la inesperada frase «No somos una X», escrita en la remera de Valentine Machado, joven que recibió en ese evento el DNI con la rectificación no binaria; y dicha a viva voz desde el salón de invitados por Florián Vives, integrante de la organización «Todes con DNI».

Por caso,

«Los DNI se hacen a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y en el sistema en el que nosotros podemos visualizar los trámites todavía no desglosa los DNI binarios como un trámite aparte, específico. Están dentro de lo que son las rectificaciones de las actas. El trámite para hacer este tipo de DNI requiere de una rectificación del acta de nacimiento en la que se reemplaza el género anterior por el no binario para el documento nuevo», explicó Núñez, en diálogo con LMNeuquén.

«La franja etaria que más lo solicita está entre los 18 y los 40 años», agregó la funcionaria, para luego precisar la Ley de Identidad de Género (N°26.743) establece que el género no binario en el DNI puede ser solicitado por mayores de edad. En el caso de que el pedido sea para una persona menor de 18 años, lo pueden tramitar sus padres, tutores o representantes legales pero «con expresa conformidad del menor». «Hay que tener en cuenta ahí los principios de capacidad y de interés superior del niño o joven y con eso se trabaja».

Antes de remarcar que la gestión del DNI binario es sencilla como cualquier otra rectificación, contó que por lo general las personas interesadas no realizan consultas previas, sino que se acercan directamente a las oficinas correspondientes con la decisión tomada y un alto nivel de conocimiento sobre el tema para realizar el trámite.

«Viene ya con la decisión de hacerlo y no es un trámite engorroso, aunque no es un cambio de domicilio que es mucho más rápido. Esto lleva un poco más de tiempo porque hay que rectificar una partida, pero no es para nada engorroso», remarcó.

Consultada sobre cómo se han llevado a cabo las distintas solicitudes hasta el momento, Núñez destacó que los trabajadores de los registros civiles de la provincia lo resolvieron en el momento. «Lo toman con naturalidad, como un trámite más. No hubo inconvenientes», destacó la titular de Registros Civiles, área que depende del Ministerio de Gobierno y Educación.

El Decreto presidencial N°476/21, que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, está enmarcado en la Ley de Identidad de Género (N°26.743), que reconoce la misma como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer.

En julio del año pasado, con la entrega de los tres primeros DNI no binarios, Argentina se convirtió en el primer país de la región en adoptar la medida, siguiendo el modelo de Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Siete días después del acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, unas 100 personas en todo el país ya iniciaron la solicitud para tener el nuevo DNI «X».

Dyhzy, el hijo del Presidente, sacó el DNI no binario en agosto del 2021 y cambió su anterior por Tani Fernández Luchetti.

«Está bueno entender que un plástico no dice quién soy pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz», manifestó Tani, al mostrar su nuevo documento en las redes sociales, días después de declarar: «No me considero hombre, me considero persona no binaria”.

Los registros civiles vuelven a funcionar como en la prepandemia

Mientras los maletines móviles siguen arribando a distintos rincones de la provincia para facilitar los trámites de DNI y pasaportes a personas que por falta de movilidad o recursos no pueden ir a gestionarlos, las oficinas de los registros civiles oficiales volverán a funcionar con la modalidad y los horarios habituales a la prepandemia de coronavirus.

El Registro Civil atendió los sábados para hacer renovación de DNI.

A partir de la semana próxima la diferentes sedes abrirán sus puertas a las 8:30 para atender al público – sin turno- hasta 13:30. «Hoy estamos cerrando el tema del protocolo, que es más acotado que el anterior porque estamos casi todos vacunados. Esto es una realidad que tenemos que asumir, no podemos detenernos en esa situación. Así que vamos a empezar con la atención habitual por orden de llegada. Siempre le pido a la gente que, si ve que hay mucha demora en un lugar, se acerque a otra delegación que quizás no tenga tanta demanda, porque tenemos varios registros en Neuquén Capital», señaló Núñez.