Diputados: tras la sesión frustrada de ayer, el oficialismo pone en duda la legalidad de la nueva convocatoria de la oposición

Luego del sorpresivo triunfo en el Congreso, al evitar la sesión en la que se iban a aprobar proyectos vinculados con el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el canje de deuda, el Gobierno se prepara para comenzar una discusión sobre la legalidad de la reunión a la que la oposición convocó para la semana próxima, con el objetivo de volver a impulsar estas iniciativas.

Luego de varias negociaciones llevadas adelante por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el oficialismo logró convencer a varios integrantes del bloque de Unión por la Patria de que se ausentaran de la votación que estaba prevista para este último martes.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes parlamentarias, el referente de La Libertad Avanza les trasladó a los legisladores de la oposición el malestar de varios de los gobernadores que comieron recientemente con el presidente Javier Milei y que le manifestaron su descontento con estas medidas.

Puntualmente, los mandatarios provinciales se mostraron en contra de la intención de derogar el Decreto 846, a través del cual se liberó al Poder Ejecutivo de cumplir los habituales requisitos para llevar adelante un canje de deuda. El oficialismo confía en que el kirchnerismo seguirá sin tener quórum

Si se rechaza esa decisión, los cambios también los perjudicaría a ellos, ya que necesitan que el país recupere la credibilidad en el mercado internacional para poder gestionar más fácilmente préstamos para sus respectivos territorios.

En este contexto, algunos de los miembros de UP se ausentaron de la sesión de este martes y, sin la posibilidad de alcanzar el quórum necesario, el espacio liderado en el recinto por Germán Martínez solicitó la postergación de la reunión hasta el 21 de noviembre.

De esta manera, la oposición ganó un poco de tiempo para alinear a la tropa propia e intentar impulsar nuevamente esas iniciativas, aunque en el oficialismo ya están analizando maneras de impedir que avancen en ese sentido.

Por un lado, los libertarios ya tienen garantizado el apoyo del PRO, que al igual que sucedió en la última sesión, la semana próxima tampoco bajaría al recinto para no dar quórum y, en caso de que se alcance de todas formas, votará en contra de ambos proyectos.

Sin embargo, las autoridades de la Cámara advierten que la nota enviada por el kirchnerismo solicitando la prórroga del encuentro no cumple con el reglamento del Congreso, por lo que Menem podría rechazar el pedido o simplemente ignorarlo.

De hecho, el titular de Diputados se sentó en su banca el martes a las 15:00, hora en la que estaba previsto el inicio de la sesión, abrió el debate e inmediatamente después lo dio por terminado, dejando constancia legal de que UP y sus aliados no habían logrado la presencia de los legisladores necesarios para continuar con la discusión. Germán Martínez, jefe del bloque de UP en la Cámara de Diputados (Gastón Taylor)

De todas formas, si esto ocurre, la oposición podría volver a juntar las firmas para convocar a la reunión del 21 de noviembre de manera tradicional, como si la pidiera por primera vez, pero los libertarios confían en que seguirán sin tener el quórum.

“Si no llegaron este martes, ¿por qué llegarían la semana que viene? No alcanzaron con los votos y solamente ganaron tiempo, porque es un papelón lo que hicieron”, consideró una persona del oficialismo cercana a las negociaciones.

En paralelo, el Gobierno continúa impulsando el proyecto del Presupuesto para el año que viene, que podría votarse en conjunto con las reformas de la reglamentación de los DNU y la revisión del Decreto que autorizó al Poder Ejecutivo a canjear la deuda.

Por su parte, el PRO le reclama a las autoridades nacionales que, como parte de su alianza estratégica en el plano legislativo, apoye los proyectos de Ficha Limpia, el voto de los argentinos en el exterior y la modificación del Código Penal en materia de Reincidencia y Reiterancia.

El bloque encabezado por Cristian Ritondo, junto a diputados de La Libertad Avanza y de la Unión Cívica Radical, ya elevaron un pedido a Menem para que convoque a una sesión especial para el próximo miércoles, en la que se votarían estas medidas.