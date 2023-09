Diputado paraguayo pidió «ir a la guerra» contra la Argentina

Rubén Rubín aseguró que se malinterpretaron sus declaraciones en el Congreso paraguayo. Había pedido que su país compre misiles.

“No incito a un conflicto bélico con la Argentina y si se interpretó así pido disculpas”

El arrepentido diputado paraguayo instó al gobierno de su país a armarse con misiles en prevención de un posible conflicto bélico con la Argentina, en el marco de roces en la relación diplomática como producto de desacuerdos por la energía generada por la represa Yacyretá.

El diputado Rubén Rubín dijo que “iría a la guerra” y sugirió que su país obtenga “misiles que alcancen a zonas claves de la región” para hacer frente a la situación. “Este roce con el país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, lanzó el diputado del partido Hagamos por Paraguay.

«Yo creo que acá no es tanto el tema de cuántos soldados o efectivos tenemos, pero sí de tecnología, de misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos«, sostuvo.

Sin embargo, horas después el legislador se retractó y dijo que se trató de una “declaración de patriotismo, de identificarse con este pedazo de tierra, con su cultura y eventualmente defender este pedazo de tierra”.

“El titular de que vamos a la guerra contra Argentina o quisiera ir a la guerra contra Argentina, esa frase como tal, no lo hice. No tiene sentido que yo plantee una guerra”, agregó Rubín. También recalcó que su país no tiene aviones de guerra y bromeó que la idea del conflicto no tiene sentido “a no ser que vayamos con pomelos y con honditas”.

Tensión entre la relación diplomática entre Argentina y Paraguay

Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Paraguay se tensaron en las últimas semanas por la distribución de la energía eléctrica generada por la represa Yacyretá, ubicada en el río Paraná, que es manejada conjuntamente por ambos países.

La represa hidroeléctrica Yacyretá, en el río Paraná, es la piedra angular de las diferencias.

Desde su construcción, en la década de 1970, hubo un acuerdo por el cual la electricidad se distribuiría en partes iguales. De todas maneras, ante la evidencia de que Argentina consume mucha mayor energía, el gobierno paraguayo aceptó vender la parte de suministro que excediera de sus necesidades. Sin embargo, una discusión por una vieja deuda entre ambas naciones, derivada de la construcción del complejo hidroeléctrico, hizo que Paraguay decidiera vender ese excedente a Brasil.

“La decisión de Paraguay es dejar de vender a la Argentina, consumir localmente y vender a Brasil, que está pagando de manera regular”, dijo el presidente paraguayo, Santiago Peña,

Visitas:27 Hoy: 27