Dina Boluarte pedirá adelanto de elecciones al Congreso y declara Estado de Emergencia por protestas

La presidenta Dina Boluarte anunció en mensaje a la Nación en televisión nacional, tras la muerte de dos personas en Andahuaylas producto de los violentos enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional, que el ejecutivo presentará un proyecto para trabajar en conjunto con el Congreso en el adelanto de elecciones para abril del 2024. También adelantó un proyecto para la reforma del sistema político.

“Queridos y queridas compatriotas, la patria está viviendo horas difíciles, al asumir el mando presidencial señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento y la concertación y los consensos entre todos y para todos”, inició Boluarte su mensaje a la Nación.

Reiteró la profunda vocación democrática para construir una gobernabilidad para todas las sangres. “Soy plenamente consciente que fui elegida en la plancha gubernamental que ganó legítimamente las elecciones del año 2021 y remarqué que ello no era un cheque en blanco sino un compromiso con el pueblo peruano, nuestras instituciones y con la construcción de un futuro de una democracia y la justicia social”.

“He asumido la presidencia de la República en una situación de crisis política que demanda serias reformas constitucionales para crear nuestro sistema político y que la representación de cada ciudadano otorga a los elegidos tampoco sea un cheque en blanco, sino una forma creativa y próspera de participación en la gobernanza del Perú”, recalcó la jefa de Estado.

Agregó que su deber como presidenta de la República en la difícil hora actual es interpretar, recoger y leer las aspiraciones, los intereses de la gran mayoría de los peruanos y peruanas. “El interés colectivo de la Nación, el compromiso de la Patria deben anteponerse a cualquier otra consideración”.

“He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de Ley de adelanto de elecciones para ser consensuado y aprobado en el parlamento. La aprobación del adelanto de elecciones implica reformas constitucionales”, sostuvo Boluarte.

Indicó que su gobierno promoverá la concertación para la aprobación de una reforma del sistema político que permita a los peruanos contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la corrupción.

En otro momento, Dina Boluarte anunció la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. “He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

“Lamento profundamente la muerte de dos compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares”, sostuvo la presidenta de la República.

“Ha llegado el momento de sustituir el ‘yo’ por el ‘nosotros’, de pensar en los intereses del Perú antes que en legítimos intereses particulares. Los convoco en esta tarea histórica. Hagamos un país de todos para todos”, finalizó Boluarte.

Al menos dos muertos y cinco heridos dejaron las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y pedir la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur del Perú por cuarto día en rechazo también al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y detenido el miércoles 7 por el Congreso.

En Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos personas fallecidas y cinco heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.

A dicha terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, cuna de Boluarte.

Unos atacaban con hondas y piedras, mientras que las fuerzas de seguridad repelían con gases lacrimógenos, según imágenes de medios en el lugar.

El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP.

El ministro de Interior, César Cervantes dijo que por los incidentes se evaluará declarar en emergencia la ciudad de Andahuaylas.

“La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Reitero mi invocación al diálogo y a deponer la violencia”, indicó la presidenta Dina Boluarte en twitter.

En la misma ciudad las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.

De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.

En Lima, la policía disperso la tarde del domingo con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron frontis de Congreso gritando lemas como “Castillo no estás solo, el pueblo te respalda”, o enseñando pancartas como “Dina y Congreso la misma porquería” ó “Ratas corruptos”.

