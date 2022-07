Diez definiciones de la nueva ministra de Economía sobre el dólar, las reservas y la inflación

En medio de la expectativa del mercado de recibir novedades en torno a medidas económicas por parte del Gobierno tras la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, dio sus principales conceptos respecto al dólar, las reservas del Banco Central y la inflación, una de las principales preocupaciones de los argentinos.

En declaraciones a C5N, la titular de la cartera de Economía también habló sobre el plan de segmentación de las tarifas de electricidad y gas –el cual seguirá adelante- y de su inclinación por el equilibrio fiscal.

Cabe recordar que luego de prestar juramento, Batakis dijo que su gestión tendrá tres ejes vinculados a: lograr “la solvencia del Estado argentino, la consolidación del programa económico del Presidente (Alberto Fernández) que vamos a continuar y la liberación de las fuerzas productivas para lograr la creación de puestos de trabajo y el crecimiento de las exportaciones”.

Asimismo, destacó: “Creo en el equilibrio fiscal, tenemos que avanzar en ese sentido”.

Las principales declaraciones de Batakis

-Inflación: en relación a la suba de precios dijo que los programas como Precios Cuidados son importantes. “Es muy importante que las empresas puedan planificar su cadena productiva, cuál va a ser la oferta, cuál va a ser la demanda de dólares para importar o para enviar remesas, por eso el diálogo con ellos va a ser permanente”.

-Dólar: la ministra de Economía, Silvina Batakis, admitió que se siente “muy cómoda con el tipo de cambio oficial”, y definió al dólar blue como “un mercado marginal”. «

“Hoy y mañana van a ser días particulares, siempre genera incertidumbre un cambio de ministro de Economía. Pero hay que evitar esas especulaciones que se dan habitualmente en el mercado financiero”, destacó.

La flamante titular del Palacio de Hacienda afirmó que estará monitoreando lo que ocurre con los dólares. “El mercado no es una entelequia, son personas que opinan y especulan. En estos días iremos teniendo otras respuestas, apelo a que me conozcan un poco más. Cuando fui ministra en la provincia de Buenos Aires actué mucho con los mercados en las emisiones de deuda”, detalló.

En ese sentido dijo que también espera “planificar” con las empresas el acceso a los dólares para la importación.

“Los dólares que tiene la Argentina tienen que estar a disposición del crecimiento, todo bien pensado, hay que ser eficientes. Sabemos que esta macroeconomía hace muy difícil la planificación, pero tenemos que planificar el uso de los dólares y de la reservas para todos los argentinos, no es solo una cuestión de mercado”, sostuvo Batakis.

-FMI : la ministra de Economía afirmó que “me comunicaré con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para analizar la situación”. Asimismo, Batakis dijo que buscará “analizar la marcha del acuerdo” y ver cómo seguir trabajando con el organismo de crédito internacional.

-Energía: “La energía nos puede dar una oportunidad enorme como país, porque tenemos todas las condiciones climáticas para generar hidrógeno, tenemos la posibilidad de la minería con el litio, tenemos Vaca Muerta y el Gasoducto que también son grandes oportunidades”, señaló la ministra.

En ese contexto habló sobre el faltante de gasoil que desde hace varias semanas afecta a transportistas de toda la Argentina. “Hoy tenemos un cuello de botella y sabemos que hay que resolverlo. Creemos que en un mes esto tiene que estar completamente resuelto”, afirmó.

-Equipo de trabajo: con respecto al equipo que diseñará para la gestión, la nueva ministra de Economía no mencionó ningún nombre porque dijo que aún no tiene la lista y no se la comunicó al presidente Alberto Fernández. Sin embargo, dijo que el Presidente le dio “total libertad de acción” para designar a sus funcionarios y destacó que si bien “tiene el mayor respeto por la gente que actualmente trabaja en el ministerio, siempre es necesario trabajar con gente de confianza”.

-Déficit fiscal: la titular de la cartera de Economía se manifestó a favor de lograr el equilibrio fiscal y dijo que su gestión estará enfocada en “avanzar en ese sentido”.

“Creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido”, dijo Batakis en sus primeras declaraciones públicas después de que jurara en el cargo en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Silvina Batakis asumió el lunes como nueva ministra de Economía en una Argentina llena de incertidumbres: con una de las mayores inflaciones del mundo y duras metas que cumplir en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Estamos convencidos de que el rumbo de la Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, con seguir el programa económico que el Presidente vino marcando y lograr que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda”, aseguró.

-Exportaciones y reservas: Batakis señaló que los objetivos serán “lograr que la Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda, que se logra consiguiendo más reservas y para eso hay que generar más puestos de trabajo”.

-Renta inesperada: la funcionaria explicó que mantendrá el proyecto de un impuesto a la “renta inesperada” que había impulsado Guzmán.

“Es algo justo. Los tributos no son solo recaudatorios. Por supuesto que el estado necesita recaudar, pero los impuestos tienen otras motivaciones. En este caso, es completamente justo, porque hubo una renta que se generó en una situación inédita, que es la de la guerra. Y también es por la guerra, que triplicó la inflación en el mundo, que muchos la pasan mal”, consideró.

-Salarios: “El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Creemos en el salario y en la paritaria. El salario no es inflacionario. Necesitamos que la clase trabajadora recupere los salarios. Necesitamos una redistribución más equitativa y más justa”, aseveró.

Ingreso Básico Universal: “Es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir”, dijo.

Por último, en relación con la deuda en pesos, Batakis se mostró proclive a una suba de las tasas de interés porque dijo que “las tasas de interés tiene que ser positivas para poder desarrollar instrumentos en pesos. Es un segundo semestre de muchos vencimientos y ya lo estamos trabajando con el Banco Central”.

