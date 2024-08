Días más largos, 20 mil kilómetros y diversidad: Esto es lo que trajo el alejamiento de la Luna

El alejamiento de la Luna desató una serie de eventos que terminaron por aumentar la biodiversidad en cada nicho de la Tierra.

Investigadores dirigidos por el geólogo He Huang, de la Universidad Tecnológica de Chengdu (China), descubrieron que nuestro satélite natural se alejó de la Tierra 20 mil kilómetros, que los días de se hicieron más largos por 2,2 horas y que la biodiversidad explotó en el mundo. Una cosa, tal cual, llevó a la otra; el alejamiento de la Luna ocasionó que los días en la Tierra se extendieran y esto, a su vez, ayudó a dar periodos de oxigenación que favorecieron el aumento de formas complejas de vida.

El alejamiento lunar, según los autores de la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), hizo que muchas cosas cambiaran. Esto es relevante, en parte, porque reafirma que los días no siempre han durado las 24 horas acostumbradas, ni la Luna ha orbitado a nuestro planeta a una media de 384 mil 400 kilómetros a lo largo de todo el tiempo.

La Luna se alejó y todo esto pasó

Los científicos trabajaron con la motivación de aclarar la historia del giro de la Tierra, analizando ocho conjuntos de datos que recogían capas de rocas procedentes de entornos marinos, mismos que datan de entre hace 700 millones y 200 millones de años, aproximadamente.

Gracias a estas rocas (tidalitas) es posible registrar la fuerza de las mareas a lo largo de los años. Sumado a este paso, los investigadores combinaron esta información con modelos de las fuerzas de marea que actúan entre la Luna y la Tierra, a fin de trazar un mapa de la rapidez con la que la Tierra giró alrededor de su eje durante el periodo estudiado (500 millones de años).

Los autores vieron que hubo dos momentos, en la historia geológica, en los cuales la Tierra experimentó una rotación acelerada, para luego regresar a una estabilidad en su ritmo. Precisamente, en el periodo estudiado los días se hicieron 2,2 horas más largos y el alejamiento Lunar alcanzó hasta 20 mil kilómetros.

Uno de los momentos es la explosión del Cámbrico, episodio de la Tierra en que la vida se diversificó hacia todos los nichos. El segundo se produjo hace, aproximadamente, 340 millones a 280 millones de años, un tiempo de enormes glaciares.

A tomar en cuenta:

Con todo, no debemos confundirnos: los días no se hicieron 2,2 horas más largos de lo que son ahora. La prolongación tuvo como punto de partida la duración del día en los señalados momentos de la historia de la Tierra.

El estudio crea nuevas preguntas, pero ya está más clara la relación entre las mareas y la cambio de velocidad de la rotación terrestre.