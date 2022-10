Día de la lealtad: Pablo Moyano advirtió a Mauricio Macri sobre una reforma laboral: “Van a tener cada quilombo”

El líder de Camioneros Pablo Moyano advirtió que Mauricio Macri se viene en 2023 “con la reforma laboral” y alertó: “Van a tener cada quilombo”. En declaraciones a C5N, el sindicalista, que este lunes estuvo en el palco de Plaza de Mayo junto a Máximo Kirchner, criticó además al Gobierno y le pidió intervención para que los trabajadores no paguen Ganancias y para que a la gente “no le falte para comer”.

“Le dieron la posibilidad del dólar soja, se la llevaron en pala. Que sienten a las principales alimenticias. No se qué facultades tiene el Gobierno, pero no pueden sacarle un plato de comida a la gente”, precisó.

Máximo Kirchner en el Día de la Lealtad: «Tenemos que ofrecer en 2023 un proyecto de país»

AD

Sobre las internas en la CGT, analizó: “Hay que ver cómo convive el Gobierno también. En la CGT venimos de historias diferentes, nuestro sector fue uno de los que más combatió a la derecha. Hay debate como en todos lados, como hay también en la oposición, que es un quilombo, en el Gobierno y por supuesto en la CGT, pero eso no quiere decir que vayamos a romper”, indicó.

Sobre los cuestionamientos de ese sector de la CGT al kirchnerismo, sostuvo: “Los compañeros creyeron que había que hacer un acto en Obras reclamando cargos. Nosotros no. Massa está haciendo un esfuerzo para arreglar el quilombo escandaloso que dejó Macri”, agregó.

“La balanza tiene que ser el Estado”, solicitó. “El gobierno tiene que aliviar a la gente”, dijo y agregó sobre la reforma laboral: “Hay cuatro proyectos presentados en el Congreso que no pasan porque tienen mayoría. Macri lo dice abiertamente. Pero si ganan, la van a querer aprobar. Ahora, se van a comer cada quilombo, van a querer meter la reforma laborar de entrada. Los trabajadores tenemos que tener en claro que la derecha viene por todos los derechos”.

AD

El sector mayoritario de la CGT activó su propio 17 de octubre con un modesto acto en Obras Sanitarias, sin Pablo Moyano ni los sindicatos que comulgan con el kirchnerismo. Durante el acto, abundaron las críticas al Gobierno por el impacto de la inflación en los salarios y también hicieron advertencias a la oposición por un eventual intento de ir por una reforma laboral.

La cúpula cegetista reforzó su deseo de que sus dirigentes ocupen cargos el año que viene en las listas del Partido Justicialista (PJ). “Ambicionamos estar en la mesa de decisiones, no nos pueden dejar al margen. Está claro, queremos cargos. Pero no queremos más cargos a dedo. Hay que organizarse. Queremos un peronismo no como el de hoy, en el que hay gente revolviendo la basura“, dijo Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN y número tres de la CGT.

LA NACION

338 vistas 338