Detalles del plan de Luis Caputo: cambios en dólar tarjeta, impuesto a las Ganancias, y lanzará moratoria y blanqueo

A primera hora de este miércoles el Banco Central dará una serie de comunicados que complementarán los anuncios formulados por el ministro Luis Caputo, según informaron fuentes oficiales a Ámbito. El eje del programa, explicaron, es fiscal -se contempla un recorte del gasto/aumento de ingresos de más de 5% del PBI- y se complementará con medidas monetarias y cambiarias.

Cambios en el dólar

Al respecto, se establece en $800 el tipo de cambio oficial con un ajuste estimado de 2% mensual. Al mismo tiempo, sube a 17,5% el impuesto PAIS, llevando el dólar importador a $ 940 (dólar oficial mas 17,5% del Impuesto PAIS).

En tanto, los dólares para exportación tendrán una retención del 15% (80% MULC y 20CCL) quedando en un valor $860 y el dólar tarjeta $1320 (30% Impuesto PAIS y 35% Impuesto a las ganancias y se elimina Bienes Personales). En tanto la soja queda con el 30% de retenciones.

El Banco Central hará conocer una serie de instrumentos que reforzarán el ancla monetaria del plan de estabilización que anunció el ministro de Economía, Luis “Toto “ Caputo.

El fuerte ajuste fiscal que busca reducir 5% del PIB será acompañado del ancla del tipo de cambio. La autoridad monetaria mantendrá el crawling peg ajustando un 2% mensual y no modificará la tasa de interés.

Deuda con importadores

Asimismo, para atender la deuda con importadores estimada en unos 30.000 millones de dólares, se emitirán bonos que se adquirirán en pesos (logrando de esta manera sacar pesos en circulación) . Estos instrumentos serán posibles de canjear para hacer frente con sus obligaciones. Estos bonos tendrán “más premio” por “más plazo”.

Otro de los temas, es la eliminación de las SIRA que serán reemplazadas por un sistema estadístico. “No habrá más autorizaciones”, afirman en el equipo económico, es decir se podrá importar libremente pero la AFIP informará en que plazos podrá hacerse el pago.

Respecto al pago al FMI a fin de mes en el entorno afirman, “se cuentan con los fondos” y no se recurrirá al swap chino sino a un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, comentan en el entorno del ministro de Economía.

Las medidas económicas que anunció Luis Caputo

Luis Caputo presentó un paquete de urgencia económica orientado a reducir el déficit fiscal, ordenar las variables económicas y evitar la hiperinflación. En total concordancia con lo planteado por el presidente Javier Milei en su discurso inaugural, el titular del Palacio de Hacienda planteó la necesidad de eliminar el déficit de 5,5% del PIB que hoy se registra.

El mayor énfasis del discurso de Caputo estuvo centrado en explicar que el origen de los problemas de la economía debe buscarse en el desequilibrio fiscal, en la “adicción” a gastar más de lo que se recauda.

No resulta casual entonces que la mayor cantidad de anuncios se refieran a esta cuestión. En concreto, no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, no habrá publicidad oficial (34 mil millones de pesos de ahorro), se reduce a la mitad la cantidad de ministerios y secretarías, se reducen “al mínimo” las transferencias discrecionales a las provincias, el Estado no licitará nueva obra pública y cancelará las que no hayan comenzado.

La reducción de las transferencias a las provincias llegaría a 0,5% del PIB. El recorte de la obra pública pasaría de 1,7% del PIB a 1%, es decir una disminución de 0,7%. Si bien el ministro no precisó en cuanto tiempo se eliminarán los subsidios a las tarifas, por este concepto se espera un ahorro de 0,7%.

Anuncios de Luis Caputo: revisión de impuestos, blanqueo y moratoria

Para cerrar el desequilibrio fiscal, también se prevén medidas de aumento de los ingresos. Se mantiene en 30% las retenciones a la soja y se aplica 15% al resto. Asimismo, se eleva el impuesto PAIS a 17,5%, con un aporte de 0,8% del PIB. Los aumentos de las retenciones significarán medio punto, en tanto que se prevén ingresos por la revisión de la reforma de Ganancias y por Bienes Personales, moratoria y blanqueo.

Aumentos a jubilados por decreto

Según trascendió del quinto piso del Palacio de Hacienda, Caputo impulsó la eliminación de la formula jubilatoria para reemplazarlos por aumentos por decreto. Esta medida deberá ser aprobada por el Congreso de la Nación, en donde La Libertad Avanza tendrá el primer desafío legislativo para darle sustento legal a la motosierra oficialista.

Además del anuncio de duplicación de los ingresos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), anunciado en el video regrabado en varias oportunidades, Caputo sostendrá la segmentación tarifaria en energía, con una tarifa social de subsidios, aunque se descuenta que habrá subas desde febrero. También se incrementarán las retenciones, para unificarlas todas al 15%, a excepción de la soja que se mantendrá en el 30%.

En tanto, el crawling peg de dólar volará al 2% mensual, en un intento de sostener el ancla de la divisa internacional para que no haya una espiralización inflacionaria atada a las presiones del mercado, que buscará actualizar el precio del dólar en el mismo ritmo de los costos. Algunos empresarios, consultados por PERFIL, alertaron que “una actualización tan corta sólo generará un nuevo atraso, que para marzo licuará el poder de la devaluación, lo que implicará un costo inflacionario alto y un punto de reinicio”.

Blanqueo de capitales y deuda comercial

Caputo también quiere impulsar un blanqueo de capitales a través del Congreso de la Nación. El orden macroeconómico que pretende alcanzar sería el contexto por el cual considera que los empresarios tomarán la decisión de ingresar al sistema los dólares que se encuentran de manera informal, ante las tensiones financieras de los últimos años.

El acceso al comercio exterior será, también, reformulado. El sistema de importaciones SIRA que impuso el exministro Massa dejará de existir y, a cambio, habrá autorizaciones automáticas, pero con plazos de giro de divisas. Según el plan que trascendió desde el quinto piso del Palacio de Hacienda, habrá cancelaciones de deuda comercial en el corto tiempo.

Pero, para el resto, habrá un menú de bonos que emitirá el Banco Central para solucionar el problema de los importadores, de modo de tener disponible el flujo comercial. El plan incluye incentivos: cuanto más se patea la deuda comercial en stock, mejores condiciones tendrán para acceder al financiamiento del BCRA. “El plan es de equilibrio general, para llevar la carrera nominal para abajo”, sostuvo una fuente ministerial.

Acuerdo con el FMI

En el plano de la deuda pública, en el Ministerio de Economía aseguraron tener cerrado el acuerdo con el FMI, de modo de evitar el ingreso al default. El pago de diciembre se realizará con préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Carible, ex Corporación Andina de Fomento, CAF.

El objetivo de Caputo es llegar a una unificación cambiaria en el corto plazo, aunque desde su entorno evitaron señalar el ritmo de la brecha cambiaria en los próximos meses. También, en la hoja de ruta, esta el plan de lograr un acuerdo con las petroleras para aumentar naftas gradualmente post devaluación.

Otras dudas

Qué pasará con los mercados y cómo reaccionarán a las medidas el tipo de cambio libre. ¿El Plan Motosierra ayudará a bajar la brecha? Caputo no lo dijo, pero el nuevo dólar oficial a 800 pesos tendrá una suba goteo planificado del 2% mensual. ¿Será así, finalmente? Todo indica que no, pero ¿habrá algún tipo de control inicial para los dólares financieros? El salto del tipo de cambio tendrá un fuerte impacto en la producción de alimentos, algo que generará más inflación. Hoy se conocerá el dato de noviembre, una impactante foto de un pasado reciente que ya suena muy lejano.

Todas las exportaciones de economías regionales, carne, maíz, industria, servicios y petróleo comenzarán a pagar el 15% de retenciones

También se sentirá el salto del dólar en pérdida de poder adquisitivo de los sectores medios, buena parte del núcleo electoral que llevó a Milei a la Casa Rosada.

“El ajuste no es a la ‘casta’ o en la eficiencia del gasto público, se sustenta en i) los beneficios económicos de sectores favorecidos por la devaluación (con caída del salario real en simultáneo), cobrada sólo en parte por el Estado a través de impuestos, y ii) recortes en grandes rubros del gasto. Es una receta clásica para encontrar equilibrio fiscal de manera rápida, sin reformas estructurales“, resumió la consultora LCG.

“Toto estuvo flojito, pero creo, espero, que se haya guardado cosas. Me preocupa mucho la inflación”, comentó anoche un reconocido economista que pidió off the record.

