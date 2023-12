Desde familiares hasta ex ministros, la lista de pedidos de nombramientos de asesores en la Legislatura de Neuquén

Si bien no hay ninguna reglamentación que lo prohíba, resultó llamativa la presencia de familiares y exfuncionarios de primera línea de la gestión de Omar Gutiérrez en los pedidos de nombramientos para ocupar cargos de asesores en los bloques de Comunidad y del Movimiento Popular Neuquino en la Legislatura neuquina.

Se sabe que hubo un fuerte debate interno por la cantidad de asesores que tendría cada diputado, ya que en principio la idea era que tuvieran solo tres. Al parecer, existieron presiones desde algunos bloques para que se revea esta situación.

Según trascendió, al final hubo un acuerdo y el número se amplió a cuatro. De todas formas, por cuestiones administrativas, las designaciones todavía no fueron autorizadas.

Los nombres

Según fuentes del edificio de calle Leloir, el caso que hace más ruido es el del legislador de Comunidad, Federico Méndez, quien designó a su esposa y a otra familiar entre sus asesores. Este dirigente es del entorno político de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Se trata de Noelia Zapa y Sharon Barahona.

Dentro del bloque del MPN, la ex intendenta de Senillosa, Patricia Fernández, pretende tener en su equipo de colaboradores a la ex legisladora provincial Lorena Abdala y al ex ministro de Turismo, Sandro Badilla, quien este año fue el primer candidato a diputado nacional, en lo que fue el peor resultado electoral en la historia del partido.

A su vez, Gerardo Gutiérrez, hermano del ex gobernador, envió la solicitud para la designación de la ex ministra de Niñez Sofía Sanucci y de otro hermano de Omar, Pablo Gutiérrez Colantuono, quien en la gestión anterior estuvo a cargo del COPADE.

En tanto, el ex jefe comunal de Aluminé, Gabriel Alamo, requirió el ingreso como asesora de la Cámara de la ex subsecretaría de Juventud de la provincia, Natalia Garay.

Algunos sueldos millonarios

Los asesores de los diputados tienen distintas categorías, como ocurre en otras dependencias del Estado. Según fuentes confiables, algunas de estas solicitudes son para las categorías más altas, que se traducen en salarios que superan holgadamente el millón de pesos.

Uso bochornoso de camionetas

Al igual que ocurrió en el Ejecutivo provincial, la nueva conducción de la Legislatura se encontró con una enorme cantidad de camionetas que eran utilizadas por diputados y asesores. Estiman que la cifra de vehículos supera holgadamente los 50. En algunos casos, se sabe que algunos les daban uso personal.

Una postal que no dejó de llamar la atención a quienes pasaban por allí los primeros días de diciembre, era la hilera de camionetas apostadas en la calle frente al edificio de calle Leloir.

Según pudo averiguar LMN, la vicegobernadora Ruiz tiene la idea de que los vehículos solo se utilicen para los servicios esenciales que tenga la Cámara. En este sentido, se está analizando cuál será el destino que se le dará al resto del parque automotor, al que consideran innecesario para el funcionamiento de la Legislatura.

