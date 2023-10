Denunciaron a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras las fotos con Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella

Diputados de Juntos por el Cambio denunciarán por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Martín Insaurralde, luego de que trascendieran fotos de él y la modelo Sofía Clerici de vacaciones en un yate de lujo en Marbella. Renunció Martín Insaurralde tras la publicación de fotos junto a Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella

Así lo confirmó Ricardo López Murphy a través de su cuenta de Twitter: “Denuncié por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Martín Insaurralde. No alcanza con su renuncia. Exigimos que él, Kicillof y Massa expliquen cómo costeó su ostentoso viaje con un sueldo de funcionario público”.

El referente en asuntos de economía y defensa de Patricia Bullrich y María Eugenia Talerico realizarán la presentación este lunes en La Plata.

Según informó el diario Clarín, la denuncia llevaba siendo preparada desde hace varios días, luego de que surgieran dudas sobre los bienes en juego en el divorcio con su ex pareja, Jésica Cirio.

Las vacaciones de Martín Insaurralde

La polémica surgió este sábado, luego de que la modelo Sofía Clerici mostrara a través de sus historias de Instagram fotos de ambos en el yate “El Maldito”, cuyo alquiler cuesta 11.000 euros diarios, y revelara que le regaló un reloj Rolex y carteras de la marca Louis Vuitton. Además, en las imágenes se los ve tomando un champagne Dom Perignon de 400.000 pesos.

La difusión de las imágenes generó una fuerte polémica, y este sábado a la noche Martín Insaurralde anunció su paso al costado a través de un breve comunicado que difundió a la prensa: “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.

Las fotos hicieron pública la nueva relación de Martín Insaurralde, quien se separó hace dos meses -aunque el divorcio se habría efectivizado este mismo septiembre- de la modelo y conductora televisiva Jésica Cirio, con quien contrajo matrimonio en el 2014. Además, estuvo casado en otras dos ocasiones: entre 1994 y 2000 con Liliana Toledo, hija del ex intendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de sus dos hijos mayores; y con Carolina Álvarez, con quien tuvo a su tercer hijo.

A raíz del escándalo, Martín Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

Los regalos de Sofía Clerici: cuánto salen

Entre los regalos que fue difundiendo en sus redes sociales, los objetos suntuosos que recibió Sofía Clerici son:

Una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en U$S 2.100.

Una pulsera Cartier Love, valuada en U$S 5.500.

Un reloj Rolex Datejust 36, valuado en U$S 18.000.

Una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, valuada en U$S 7.500.

Una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, valuada en U$S 2.000.

Además, las fotos de la influencer que hicieron pública la relación con Martín Insaurralde mostraron un viaje por el Mediterráneo en un yate llamado Bandido 90, una lujosa embarcación con cuatro camarotes, jacuzzi y barra con minibar. El precio por alquilar una jornada de ocho horas supera los $3 millones, que incluiría las bebidas, la tripulación y la posibilidad de hacer deportes acuáticos.

La declaración jurada de Martín Insaurralde

Las finanzas del jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde comenzaron a cobrar centralidad este mes desde que se divorció con Jesica Cirio, con quien comparten una hija. Desde el canal televisivo LN+, habrían insinuado que el funcionario se abrió una cuenta off shore desde donde transfirió U$S 22 millones a Cirio para separarse en buenos términos y que no trasciendan cuestiones vinculadas a su intimidad.

En ese marco de contar con dinero en negro, sus gastos pueden explicarse dado que sus presentaciones judiciales señalan que no podría destinar tales montos en regalos y viajes de lujo con salario como funcionarios público. Es por ello que avanza un pedido de presentación judicial de sus bienes, que podrían implicar en una causa por enriquecimiento ilícito.

A pesar de eso, en el 2021, año que dejó la intendencia de Lomas de Zamora para asumir como jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde presentó una declaración jurada donde expuso que su sueldo era de $1.045.940 millones por sus funciones en la gestión provincial bonaerense. El sueldo registrado como jefe comunal lomense era aún mayor: $2.754.078 millones.

Además, en su declaración jurada, Martín Insaurralde precisó contar con dinero en efectivo fuera del sistema bancario por $300.000, más dos cuentas en pesos: una con $326.744,15 y otra con $8.844,39. Su patrimonio incluiría a su vez una casa en Lomas de Zamora con valor fiscal de $10.600.371,89 y una sociedad anónima con bienes por $6.479.853,72.

Quién es Sofía Clerici, la pareja de Insaurralde

Modelo y diseñadora textil de lencería, Sofía Clerici es una influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde se difunde mostrando la ropa interior de su marca y ostenta un estilo de vida de lujo, entre viajes y tiendas de primer nivel global.

Con una trayectoria como modelo de lencería hace más de una década, Sofía Clerici ha llegado a protagonizar en múltiples oportunidades la tapa de la prestigiosa revista para adultos Playboy. En 2012 comenzó a dar sus primeros pasos televisivos participando del ciclo nocturno Animales sueltos, conducido por Alejandro Fantino. «Son muy encaradores los tipos de la política, te buscan, te llaman al toque”, dijo en ese programa.

También participó de distintos videoclips donde encarnó papeles como pareja de estrellas de música latina. Así se la vio en el video de la canción «Suerte» de Joe Fernández o de «Propuesta indecente» de Romeo Santos.

