Denuncian penalmente a la ministra Frederic por incumplimiento de los deberes de funcionario publico, encubrimiento y abuso de autoridad

Fue presentada hoy en fiscalía federal de Bariloche por el abogado Nicolás Suarez Colman. por lo hechos ocurridos en Villa Mascardi. Ademas, de la ministra de seguridad, el abogado denuncia penalmente a la a titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda.

En la presentación, Suarez Colman afirma que hay más de un centenar de denuncias contra los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que reclama de forma violenta el control de las tierras en Villa Mascardi «sin que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto».

Agrega que el 29 de agosto «un grupo de vecinos organizó una manifestación pacífica con el objeto de mostrar sudescontento ante la inacción de las autoridades. Como así también brindado su apoyo al padecimiento diario de hostigamiento, daños, amenazas y delitos varios de lo que son víctima las familias y propietarios de tierras de la localidad de Villa Mascardi. Situación que finalizó con la denuncia penal que realizara la Ministra de Seguridad Sabina Frederic a quienes se manifestaban pacíficamente».

Esta reacción de Nación contra los vecinos de la zona andina rionegrina fue interpretada como contraria a derecho y dio lugar a la formulación de la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, abuso de autoridad y «otros que pudieran surgir de la investigación» que se reclama.

La Denuncia:

OBJETO: Realiza Denuncia Penal, Solicita Medidas de prueba urgente. Solicita habilitación de feria

AUTOS: “Frederic Sabina Andrea y Odarda Magdalena s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público; abuso de autoridad y encubrimiento”, expte. N° __________.

Sr. Fiscal.

NICOLÁS A. SUÁREZ COLMAN, con DNI N° 30.751.196, y MAT. 3464 CAGR, Mat. Fed. T°120 F° 348, constituyendo domicilio en calle Fleming N° 1864, de la ciudad de General Roca y domicilio electrónico en 20307511968, por

ante V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.- OBJETO.-

Que vengo a formular denuncia penal por la posible comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (ART 274); ENCUBRIMIENTO (ART. 277); ABUSO DE AUTORIDAD (ART. 248) contra la Sra Ministra de Seguridad de la Nación, Lic. SABINA ANDREA FREDERIC, DNI N° 17.709.168 y a la Sra. Titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) Abogada MARÍA MAGDALENA ODARDA DNI N° 17.677.763, como así también respecto de la comisión de todo otro delito que pudiera surgir de las probanzas de la investigación, todo ello en virtud de las consideraciones de hecho

y de derecho que a continuación se exponen.

II.- CONTEXTO.-

En la presente denuncia se probará que las denunciadas son penalmente responsables de haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad de la que han sido autoras penalmente responsables, la gravedad de la presente denuncia radica en la naturaleza propia de la función que cada una de ellas les es asignada por la ley.

Al simple efecto de contextualizar los hechos que motivan la presente, me referiré a los hechos históricos que continúan aconteciendo en la

localidad de Villa Mascardi, Dpto de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

Los hechos de referencia comienzan a desarrollarse con posterioridad a la toma realizada en el mes de noviembre de 2017 por la denominada “comunidad mapuche Laften Winkul Mapu”, la cual no se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ello conforme surge del informe que se encuentra publicado en la página oficial del organismo1. Dicha comunidad es la que en la actualidad continúa protagonizando otros hechos de violencia no sólo contra la propiedad privada de los vecinos que allí residen, sino también contra las

instalaciones que clubes, escuelas y campings tienen en la zona.

Ante los hechos de gravedad que han generado denuncias por parte de vecinos y autoridades nacionales (Administración de Parques Nacionales), no ha existido una solución al conflicto. Principalmente porque las usurpaciones, hechos de violencia, graves daños a la propiedad privada o privación de uso de los espacios públicos por parte de la comunidad. Estos hechos de continuada y permanente ejecución por parte de éste violento grupo de personas como principal factor, por un lado, y por el otro ante la inacción de los poderes constitucionales de la nación y de la provincia, la ciudadanía comenzó a ejercer dos derechos constitucionalmente protegidos, el de peticionar ante las autoridades y el

de manifestación.

Respecto de la comunidad Lafken Winkul Mapu pesan más de 110 denuncias penales desde el año 2017 a la fecha.2 Sin que las autoridades

mencionadas hayan tomado cartas en el asunto.

En este sentido, durante el día 29 de agosto del corriente año un grupo de vecinos organizó una manifestación pacífica con el objeto de mostrar su descontento ante la inacción de las autoridades. Como así también brindado su

1 http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas

2 https://www.clarin.com/sociedad/toma-tierras-mascardi-radiografia-grupo-esconde-bosques-siembra- panico-gobierno-evita-desalojar_0_mmIQAGQP_.html

apoyo al padecimiento diario de hostigamiento, daños, amenazas y delitos varios de lo que son víctima las familias y propietarios de tierras de la localidad de Villa Mascardi.

La situación mencionada finalizó con la denuncia penal que realizare la Ministra de Seguridad Sabina Frederic a quienes se manifestaban

pacíficamente, hecho que fuere comunicado por la propia cartera de Seguridad.3

Por otro lado, el organismo nacional competente para la coordinación de políticas de los pueblos originarios es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que fuere creado por la ley 23.302, tiene a su cargo ordenar toda cuestión relacionada a las comunidades originarias. La violenta evolución de los hechos que se mencionan tiene una amplia responsabilidad de parte de su titular (Abog. María Magdalena Odarda) cuestión que no sólo ha sido ajena, sino que

además no ha mostrado actividad útil en relación a la solución del conflicto.

III.- HECHOS IMPUTABLES. –

Ambas funcionarias tienen a su cargo principalmente el cumplimiento de la ley y el deber de hacer cumplir la ley en todo aquello que se

encuentra en el marco de sus funciones.

La Lic. SABINA ANDREA FREDERIC en su carácter de Titular del Ministerio de Seguridad de la Nación tiene a su cargo la obligación de brindar y desarrollar políticas de seguridad, máxime en aquellas especiales circunstancias en la que se dan situaciones extraordinarias, en éste sentido dispone claramente la ley que rige las competencias ministeriales que “Compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema

democrático”.

3 https://www.argentina.gob.ar/noticias/bariloche-el-ministerio-de-seguridad-denuncio-penalmente

La inacción permanente existente en la zona de Villa Mascardi ha profundizado enormemente los hechos de inseguridad y el nivel de violencia con el que se desarrollan las acciones de este grupo ilegal, esto se encuentra en conocimiento de la Ministra, que debería haber actuado a los efectos de prevenir que los hechos ilícitos se sigan desarrollando. Como corolario de este relato y en un claro intento de ocultar su permanente incumplimiento, procedió a denunciar penalmente por múltiples hechos a los vecinos que reclamaban por mayor seguridad

y presencia del Estado en la zona mencionada.

Conforme sus obligaciones legales, debe su ministerio velar por la vida, el patrimonio y los derechos de los habitantes de la nación en el marco de sus posibilidades. No se trata de denunciar que una ministra de seguridad debe tener en sus manos adivinar dónde se van a producir delitos o que todo delito que ocurra está es de su responsabilidad, pero es cierto que las 101 denuncias por usurpaciones, daños a la propiedad, amenazas, lesiones, extorsión, que obran en juzgados federales y provinciales demuestran que existe una situación excepcional

en la que debió haber intervenido.

El hecho que además optara por denunciar penalmente a los vecinos que reclaman por sus derechos y que entienden que es necesario no sólo una mayor presencia del Estado, sino el reconocimiento de la supremacía de ley por sobre

todas las cosas.

La denuncia realizada por la Ministra a los ciudadanos por instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita no es más que parte del mecanismo pergeñado por la propia ministra para amedrentar a los vecinos evitando que éstos reclamen por los derechos que le asisten como habitantes del

suelo argentino.

No obstante ello, incurre también conjuntamente con la Titular del INAI, Abog. Magadalena Odarda en el delito de encubrimiento, pues ambas en pleno conocimiento de la situación plantean un esquema de diálogo como forma de resolver los conflictos existentes, poco puede resolverse cuando el reclamo legítimo de unos es el cumplimiento de la ley y el reclamo de la supuesta comunidad

originaria se hace mediante la violencia y el amedrentamiento del resto de la comunidad.

Cabe destacar que para estar alcanzadas por la normativa de la Ley 23.302 y las normativas dictadas en consecuencia, la comunidad de pueblos indígenas debe encontrarse previo a todo inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Como se sostuvo anteriormente no surge de los registros públicos la inscripción de dicha comunidad, o trámite alguno respectivo, entonces establecer como método de resolución del conflicto el diálogo y la no intervención con un grupo que opera desde la ilegalidad no es más que el encubrimiento por parte de ambas autoridades. En este sentido incurren en el delito contemplado en el art. 274 “El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su

omisión provino de un inconveniente insuperable.”

En concordancia con los hechos que se denuncian y debiendo adoptar un rol activo en la prevención del delito ambas autoridades públicas actúan de forma tal que garantizan el permanente incumplimiento de las leyes, así dispone el art. 277 del Código Penal “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta…. D) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando

estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.”

Y por último recaen en el delito de abuso de autoridad, toda vez que, ante la continua petición de intervención para evitar la comisión de nuevos delitos, decide no sólo omitir su intervención, sino que actúa arbitrariamente y en clara consonancia con los grupos violentos que desconocen los mas elementales

principios del Estado de Derecho, la supremacía de la ley por sobre todas las cosas.

Es abuso de autoridad la acción de denunciar a los vecinos que reclaman pacíficamente por sus derechos, el que se configura no sólo cuando la

autoridad pública utiliza elementos infundados para crear temor, sino que además lo hace por el pleno conocimiento que ésta tiene del poderío y robustez del cargo público que detenta.

Existe a la luz de los hechos que se describen una relación de connivencia entre la Ministro de Seguridad Sabina Fréderic; la Titular del INAI Magdalena Odarda y los miembros de la comunica Laften Winkul Mapu, en definitiva, las organizaciones ilegales de la Italia hacían referencia a la Omertá, es decir la ley de silencio en la que nadie habla, nadie opina, y nadie actúa porque en

mayor o menor medida todos se benefician con el sostenimiento del status quo.

Cabe destacar también que la denuncia realizada por la ministra no es más que parte del sostenimiento de la Omertá, pues el accionar de la comunidad ante la inacción de las autoridades constitucionales resulta un peligro para el acuerdo de silencio e inacción que existe entre las funcionarias denunciadas y quiénes se hacen pasar por comunidades originarias para hacerse de un beneficio.

IV.- PRUEBA:

A los fines probatorios se solicita al Sr. Fiscal que ordene las siguientes medidas de pruebas:

1) Se ordene informe pericial informático sobre los teléfonos celulares de la Sra. Frederic a los fines de determinar si existe complicidad entre los

usurpadores y la denunciada.

2) Se ordene informe pericial informático sobre los teléfonos celulares institucionales y los ordenadores del Ministerio de Seguridad de la Nación a los fines de determinar si existe complicidad entre los usurpadores, la

denunciada y/o cualquier otro funcionario a cargo de su cartera.

3) Se dicte orden de allanamiento en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación a los fines de determinar si existe material documental o probatorio de cualquier índole que permita determinar la complicidad entre los

usurpadores y la denunciada.

4) Se dicte orden de allanamiento en el domicilio de la Sra. Frederic a los fines de determinar si existe material documental o probatorio de cualquier índole que permita determinar la complicidad entre los usurpadores y la

denunciada.

V.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto, solicito al señor Fiscal:

1. Se tenga por formulada la presente denuncia. 2. Se produzca la prueba solicitada.

3. Se formule requerimiento de instrucción de acuerdo con lo reglado por el art. 181 C.P.P.N. y se ordenen las medidas probatorias que estime

necesarias, a fin de acreditar la responsabilidad penal de la Sra. Frederic. 4. Se me constituya como querellante.

Proveer de Conformidad.

SERÁ JUSTICIA.-